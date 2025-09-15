Insats inför Willys etablering skjuter på lösning vid förskola

Majoriteten har tagit beslut om att omdisponera pengar i investeringsbudgeten för innevarande år.

Bland annat omfördelas en miljon kronor som skulle gått till att permanenta en paviljong på Kottens förskola i Frödinge.

– Det omfördelas till Smålandsgatan och den dagvattenlösning man har gjort på tomten där Willys etablerat sig. VEMAB har redan utfört det jobbet och nu har det kommit en räkning på det. Det var inför deras etablering och därför var vi tvungna att skjuta på Kotten, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Majoriteteskollegan Lars Johansson (V) säger att man dock inte var tvungen att skjuta på detta.

– Det är väl mer att man tagit ett ställningstagande att paviljongen inte ska permanentas. Den ska inte heller bort, men man ska fortsätta att hyra den som en paviljong. Man väljer att ha en provisorisk lösning ett tag till och avvaktar kring om den ska bli permanent längre fram.

1,5 miljoner kronor omfördelas också från en lätt släckbil i Rumskulla till en ny insatsledarbil för räddningstjänsten.

– Det är önskemål från räddningstjänsten, säger Peter Karlsson.

Två miljoner kronor har varit felbudgeterade och dessa läggs nu på ombyggnationen av gymnasiets idrottshall.

– Det gäller nya kylmedel till våra frysar och kylar. Det ska inte ligga som en investering, utan det är en driftkostnad och det är med i budgeten för 2026. Det är en helt budgetteknisk fråga, säger Lars Johansson (V).