Valnämndens ordförande inför valet: "Gå och använd din rösträtt"

Kyrkovalet närmar sig med full kraft. Valnämndens ordförande i Vimmerby pastorat, Per Backman, tycker att valet får väldigt lite utrymme. – Det är så tyst i medierna. Snudd på halva Sveriges befolkning är röstberättigat, säger han.

Förtidsröstningen har pågått sedan en dryg vecka tillbaka och fortsätter hela vägen fram till valdagen på söndag. "Det bortglömda" valet kallas ofta kyrkovalet och Per Backman, valnämndens ordförande i Vimmerby pastorat, håller verkligen med.

– Lokal media skriver ju lite om det, men tittar man på riksplanet så är det ingenting. Det är ingenting i tv. Till stiftsfullmäktige är det elva nomineringsgrupper och att få någon uppfattning om vad som skiljer dem åt är jättesvårt. Jag kan inte själv på rak arm säga vad som är bäst att rösta på till stiftet, säger Per Backman.

Han anser att valet borde få mer uppmärksamhet.

– Det är väldigt märkligt. Snudd på halva Sveriges befolkning är röstberättigat, men det är väldigt tyst i medierna. I Norrköping tryckte man upp en grej om att någon kandidat stod på två listor. I kyrkan är det inte så konstigt. Jag står själv lokalt på Tunas lista och till stiftet står jag på POSK:s lista. Det är inget sensationellt alls.

"Använd din rösträtt"

I senaste kyrkovalet för fyra år sedan ökade valdeltagandet i Vimmerby pastorat till 16,30 procent. 2017 låg det på 14,82 procent.

– 20 procent borde inte vara omöjligt att nå, men det verkar nästan som det. Vi har utökat öppettiderna i flera vallokaler, men att över 30 procent röstar i Tuna eller Pelarne är inte vad som påverkar utfallet i slutändan. Vi har 5 000 röstberättigade inne i Vimmerby.

Vad har du för uppmaning?

– Det är att gå och använda sin rösträtt. Det har betydelse. Alla har en relation till kyrkan och det märks när det händer saker och ting i livet. Så var med och påverka, ta chansen att påverka vad som ska hända med förskolor, fritids, barnverksamheten i alla kransorter och vår stora körverksamhet.

Annons:

Ska fylla 38 platser

Totalt har pastoratet valkrets cirka 6 700 röstberättigade. Av dem är 335 förstagångsväljare och i kyrkovalet får den som fyllt 16 år också rösta. I måndags hade 130 personer förstidsröstat.

– Det är inte jättemånga förtidsröster hittills, men jag tror att det är ungefär samma nivå som förra valet. Vi har varit runt lite på äldreboenden och där har det varit lite mer än det brukar vara.

Kyrkofullmäktige har 25 ordinarie platser och 13 ersättare.

– Förra valets resultat gav två tomma ordinarie platser eftersom Socialdemokraterna fick sex mandat, men bara hade fyra namn på listan. Vi hoppas på ett fullt kyrkofullmäktige detta val.

Totalt finns 41 namn på de tre listor som ställer upp lokalt. Det är 27 namn på POSK:s lista, åtta på Tuna församlings väls lista och sex på den socialdemokratiska listan.