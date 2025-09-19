Riksdagsmannen: "Inte arg, sur, ledsen eller bitter"

Lars Engsund (M) säger sig inte vara sur eller bitter efter petningen. Foto: Pressbild

Under torsdagen berättade Barometern att flera tunga moderater petats ned på listorna inför valet 2026. En av dessa var riksdagsledamoten Lars Engsund. "Jag är inte arg, sur, ledsen eller bitter", skriver han i ett pressmeddelande.

Lars Engsund (M) ville inte kommentera uppgifterna under gårdagen, men i samband med att Moderaterna bjudit in till pressträff angående riksdagslistan inför valet 2026 har han gått ut med ett pressuttalande.

"Jag har beslutat att tacka nej till nomineringskommitténs förslag till placering på riksdagslistan. Således kommer jag att lämna riksdagen senast efter riksmötet 2025/26. Innan jag kom in i riksdagen 2022 hade jag i praktiken aldrig arbetat i politiken. Några kortare inhopp i kommunpolitiken för dryga 20 år sedan och ersättare i kommunfullmäktige under förra mandatperioden är min ytterst begränsade gärning i politiken innan jag blev invald i riksdagen 2022", skriver Lars Engsund i ett pressmeddelande.

Enligt Lars Engsund är hans resa ganska unik.

"Att Moderaterna i Kalmar län placerade mig i topposition på riksdagslistan inför valet 2022 berodde sannolikt på att jag kom från just ingenstans, i mitt fall näringslivet, där jag verkat sedan jag blev civilingenjör på Chalmers och efter det har jag arbetat i flera roller, främst kärnkraftsindustrin".

"Inte arg eller sur"

Riksdagsuppdraget har varit en fantastisk möjlighet, menar Oskarshamnaren.

"Inte minst har det gett många nya kontakter och vänskaper, både på detprofessionella planet och rent privat. Även insikten att det är svårt och att det kräver enstor portion tålamod att som enskild riksdagsledamot kunna påverka och framför alltdriva förändringar och förslag. Det kräver ett stort engagemang och ett långsiktigt ochuthålligt arbete. Som gammal ingenjör som gillar omväxling och snabba puckar blir detlite av en intern konflikt i kroppen att ha tålamodet och anpassa förhållningssättet till enhierarkisk struktur i rikspolitiken".

Lars Engsund beskriver sig om glad över att meddela att han slutar som riksdagsledamot.

"Avslutningsvis vill jag betona att jag är inte är arg, sur, ledsen eller bitter. Jag är tacksam för att Moderaterna i Kalmar län gav mig förtroende till att representera länet denna mandatperiod. Jag kommer att fortsätta i ungefär samma stil som jag gjort under mina tre år i riksdagen.

Eventuellt kommer han nu att skriva en bok.

"Det finns gott om uppslag för en bra berättelse om det politiska hantverket och betraktelser från maktens korridorer", skriver han.