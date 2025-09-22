POSK lär ta alla tunga poster – så går snacket efter valet

Här är gänget som gjorde det för POSK. Den egna majoriteten stärktes ytterligare i årets val. Foto: Pressbild

POSK tog en ny jordskredsseger i kyrkovalet. S behöll sina mandat och Tuna församlings väl tappade ett mandat. Men vem blir kyrkorådets ordförande?

Valdeltagandet i Vimmerby pastorat sjönk något enligt de preliminära resultatet. 16,04 procent av de röstberättigade gick och röstade jämfört med 16,30 procent 2021.

Något som överraskade Lena Kidsten (S).

– Det har inte varit min känsla. Det har känts som det varit bra med folk under de här två veckorna. Jag var inte aktiv i rösträkningen förra gången, men nu blev det så här. Vi har gjort vårt yttersta för att folk ska gå och rösta och det går inte att göra mer. Något som var positivt var att vi hade spridd ålder bland de röstberättigade som gick och röstade. Hela spannet har röstat, säger hon.

Kidstens nomineringsgrupp fick 25,31 procent, vilket var en ökning jämfört med kyrkovalet i pastoratet för fyra år sedan, och S behåller sina sex mandat.

– Det ser ut som att vi ökar och behåller våra mandat. Där har vi lyckats. Vi får komma överens med POSK om fördelningarna, men jag tror inte det blir några drastiska förändringar. Jag har inte fått några sådana signaler. Magnus (Carlsson) var inte förstanamn, så vi får väl se vem som blir kyrkorådets ordförande. Men vi har haft fokus på vår lista och det vi har kunnat påverka.

Vad tänker du om att POSK blev så pass stora?

– Jag är inte förvånad. De är så inarbetade och det är bara att gratulera. Vi har gått bättre på stiftsnivå och även sett till hela landet.

Vem blir kyrkorådets ordförande?

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan har fortsatt möjlighet att helt dominera kyrkopolitiken lokalt. Nomineringsgruppen ökade till 63,23 procent och tog ett ytterligare mandat. Nu har man 16 av 25 platser i kyrkofullmäktige.

– Det är tacksamt och visar att vi har ett förtroende. Vi är ödmjuka inför framgången och det förtroende vi har bland väljarna. Vi har bra kandidater som folk har förtroende för, säger Magnus Carlsson, som alltså inte toppade listan.

Det gjorde i stället Johanna Karlsson från Pelarne. Vem av de två som kommer ta den tunga posten som kyrkorådets ordförande är ännu inte klart.

– Vi har inte pratat om den biten alls. Det hänger lite på Johanna och vi kommer prata om det framöver. Det är inget som är klart. Vi har året ut att prata om det i gruppen och fördela de olika uppdragen.

Att POSK kommer ta merparten av de tunga uppdragen är dock rätt givet.

– Vi har haft egen majoritet i flera mandatperioder och vi får prata om det här givetvis och se över vilka platser vi vill ha. Vi har en rätt stark egen majoritet. Vi ska träffas om tre veckor och personrösterna får avgöra lite också. Kryssen tar någon vecka innan de blir redovisade, säger Magnus Carlsson och fotsätter:

– Vi kommer ta de tunga posterna och det blir inte så stor skillnad. Men det är ingen i POSK som vill ge bort dem. Vi har det förtroende vi har och det är jag mycket nöjd över.

Valdeltandet ser ut att ha sjunkit från 16,30 procent till 16,04 procent.

– Jag trodde det skulle bli bättre. Det har förutspåtts så i media och media lokalt har skrivit mycket om valet. Det är inte mycket sämre, men det är inte heller bättre.

Tunaborna lyckades inte mobiliseras

Tuna församlings väl i Vimmerby pastorat hade ingen rolig valkväll. Nomineringsgruppen backade ett mandat och kommer bara ha tre kommande mandatperiod. Tuna fick 11,45 procent att jämföra med 15,79 procent 2021.

– Det var lite lägre valdeltagande i Tuna och det är där vi brukar få röster. Vi hamnade under 30 procent i Tuna och det märks. Vi får ju ströröster inne i stan också, men det är framför allt i Tuna vi får våra röster, säger Per Backman.

Varför lyckades ni inte mobilisera Tunaborna?

– Det är något vi får fundera på och förbättra.

Hur ser du på att POSK stärktes lite ytterligare?

– Det är som det är. De har en bred förankring på sina listor i de andra kransorterna också, så det är inte så konstigt. Vi får ett fullt fullmäktige i alla fall och det känns skönt.

Tuna församlings väl kommer ta valmotgången på rätt sätt och avser att ställa upp igen 2029.

– Vi behövs, så är det. Vi behöver väcka lite mer intresse och om det bara fanns två att rösta på så vore det mycket sämre.

Per Backman är också ordförande i valnämnden. Han är aningen missnöjd med valdeltagandet.

– Det är något som vi måste analysera och fundera på. Överlag får vi titta på varför det blev så.