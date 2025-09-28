"Jättebra förslag" enligt kommunalrådet – blir ändå nej i fullmäktige

Kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) tycker att det är ett jättebra förslag. Ändå säger kommunfullmäktige nej till medborgarförslaget.

I våras lämnade hemtjänstgruppen i Tuna in ett medborgarförslag om att låta kommunens anställda jobba 80 procent med bibehållen lön. Enligt förslaget ville man förbättra arbetsmiljön, öka produktiviteten och också stärka engagemanget i arbetet genom förändringen.

– Det här handlar om att vi vill värna om vår arbetsmiljö. Efter det här med elvatimmarsdygnsvila känner vi oss mer trötta och mer slitna, berättade Malin Torstensson.

– Vi jobbar varannan helg och det finns ingen ork kvar. Det är stor skillnad mot tidigare när vi jobbade två av fem helger, sa Mia Karlsson.

Ställer sig bakom socialnämnden

Kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) kallade det för ett jättebra förslag tidigare i höst. Men precis som kommunstyrelsen föreslagit säger fullmäktige nej. I alla fall just nu.

Det handlar om att Sveriges kommuner och regioner, SKR, uppmanat kommuner att inte ingå fler lokala kollektivavtal. Efter avslaget valde vänsterpartisten Caroline Eriksson att ta ordet i fullmäktige.

– Jag vill tacka Tuna hemtjänst för deras engagemang och det medborgarförslag de har lämnat in. Jag vill poängtera att arbetsmiljö och komptensförsörjning går hand i hand. Det är nödvändigt och det gläder mig att alla partier i socialnämnden tycker att det är viktigt. Det pågår en process och vi inom Vänsterpartiet kommer att följa processen. Det behövs politiska beslut och just nu ställer vi oss bakom socialnämndens yttrande.