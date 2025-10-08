Så ser nämndens ekonomi ut att bli

Lars Sandberg (C) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Arkivbild

Barn- och utbildningsnämnden har fått en ny prognos för sin ekonomi 2025.

Budgetuppföljningen visar att man är på väg mot en budget i balans. Efter våren visade uppföljningen minus 750 000 kronor gentemot budgeten.

– Nu pekar det på ett nollresultat och det som går plus är gymnasiet. Det handlar om de interkommunala ersättningarna. Visst har vi tillfört pengar där, men det ligger på plus. Det ser bättre ut vad det gäller elever ut och elever in, säger Lars Sandberg (C), ordförande i nämnden.

Back går anpassad grundskola och anpassat gymnasium.

– Vi har inte budgettäckning där.

Möjligheterna att lyckas hålla budgeten ser Sandberg som väldigt goda.

– Det vore jätteskönt om vi kan få ordning på ekonomin. Det är hela grunden för att bedriva verksamhet.

Vid oktobernämnden kommer en något större uppföljning kring det ekonomiska läget.