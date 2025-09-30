Kommunalrådet vill se omtag på E22: "Lösningen var inte optimal"

Harald Hjalmarsson (M) hoppas på att beskedet i nya infrastrukturplanen så småningom kan leda till en bättre lösning för sträckan Gladhammar-Verkebäck på E22. Foto: Tess Hartikka/Most Photos.

Utbyggnaden av E22 mellan Gladhammar och Verkebäck plockades bort i förslaget på den nya nationella infrastrukturplanen. Västerviks kommunstyrelseordförande Harald Hjalmarsson (M) är inte förvånad, och hoppas nu på ett omtag. – Jag tycker nästan det är bra att man inte gick vidare med den lösningen på vägen, för den var inte optimal.

Trafikverket presenterade under tisdagen ett förslag till ny nationell plan för infrastruktur. Totalt är det 1 171 miljarder kronor som man föreslår ska fördelas till vägar, järnvägar samt sjö- och luftfart under perioden 2026–2037.

I planen slopas flera tidigare tänkta projekt, däribland utbyggnaden av E22 mellan Gladhammar och Verkebäck. Trafikverket uttrycker att de vill slopa den från planen på grund av låg samhällsekonomisk lönsamhet och stora kostnadsökningar.

– Jag är inte förvånad faktiskt. Det är ju extrem konkurrens om att komma med i planen, och där har man varit tydlig med att det kräver lönsamhet för att man ska kandidera till nationell plan och statlig finansiering, säger Harald Hjalmarsson.

"Då sprack hela lönsamheten"

Han menar att lönsamheten i projektet föll när det ursprungliga förslaget med en ny, rak vägsträckning övergavs. I stället har Trafikverket tittat på att rusta upp den befintliga sträckan.

– Länsstyrelsen sa nej till den nya vägsträckningen eftersom det var flera rödlistade arter i området som man var tvungen att hantera. Då trodde vi i kommunen att man skulle beakta de skyddsvärda frågorna och kompensera dem, kanske bygga på något annat sätt eller skapa bättre miljöer för de arter som är hotade och så vidare. Men vad Trafikverket gjorde då gjorde var att direkt gå över till att titta på upprustning av befintlig sträcka istället, och då försvann ju hela lönsamheten. Jag kan väl tycka att man drog den slutsatsen lite förhastat från Trafikverkets sida.

Den lösning som Trafikverket istället utredde fokuserade mer på trafiksäkerhet än att få till en snabbare väg med högre farmkomlighet.

– Trafiksäkerhet också absolut väldigt viktigt, men när det gäller att få fram lönsamhet så spelar ju det mindre roll än vad det gäller att få fram en snabbare väg med högre framkomlighet. Så jag tycker dert här beskedet var ganska väntat. Nu hoppas vi kunna göra ett omtag, och vi kommer vara så behjälpliga vi kan vara från kommunens sida för att bidra till det.

En ljuspunkt i planen

Enligt Hjalmarsson är det fortfarande nödvändigt att hitta en lösning för trafiken på E22.

– Dels handlar det om hur man får en mer effektiv trafiklösning på E22 och dels så är det ju att få till en bra avfart till riksväg 40. Det är de två frågorna man ska lösa. Kompromissförslaget hade inte svar på de frågorna.

En ljuspunkt i planen är enligt honom att man tidigarelagt åtgärder vid Gunnebo och Verkebäcksbron.

– Det är ju en väldigt viktig fråga för oss i kommunen att man hittar en bättre korsning in mot Gunnebo i och med att det är väldigt mycket transporter där och sen har vi hållplatserna som finns där och trafiken. I det förslag man tagit fram till där man skulle bygga en bro med högre bärighet så inkluderar det att det också blir en korsning.

Påverkas planerna av Södra infarten av att man slopar satsningen mellan Gladhammar och Verkebäck?

– Ja, inte direkt, men indirekt. I och med att Södra infarten kommer betyda resetidsförkortning mellan Västervik och E22, då kommer vi ju 6-10 minuter närmare Oskarshamn och Vimmerby. Då kommer den här korsningen bli en flaskhals. Det måste man lösa på något sätt. Men jag tror det var bra att det inte blev den här lösningen som nu är på bordet, för den hade inte uppfyllt kraven vi vill med snabbare hastighet och kortare restid. Det är synd bara att man inte redan tidigare hade gått in på ett omtag och jobbat vidare med den tanken man hade från början.

Men leder detta till att det tar ännu längre tid att få ordning på den här vägsträckan?

– Det kan det göra. Men samtidigt, om man gått på den alternativa lösningen, så hade man investerat nästan en halv miljard på en trafikplats med rondell, där vi inte lyckats med något mer än att höja trafiksäkerheten. Sen hade det säkert dröjt 30–50 år innan man skulle komma tillbaka till den här vägen. Nu kan vi ju jobba vidare direkt med frågan. Du hör ju på mig att jag nästan tycker det är bra att man inte gick vidare med den lösningen, för den var inte optimal.