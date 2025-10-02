KOMMUNEN HAR KÖPT UT MEDARBETARE FÖR 3,2 MILJONER

Under 2023, 2024 och 2025 har kommunen köpt ut medarbetare för 3,2 miljoner kronor. Foto: Arkivbild

Under 2023, 2024 och hittills under 2025 har kommunen köpt ut medarbetare för närmare 3,2 miljoner kronor. Då är den utköpta kommundirektören Carolina Leijonram inte med i uträkningen. Vår genomgång visar att kommunen gjort ett 15-tal utköp under den här tidsperioden.

Frågan är aktuell igen med anledning av september månads största snackis i Vimmerbypolitiken – den om utköpta medarbetare med brottsligt förflutet.

Det var först fackförbunden Kommunal, Vision och Sveriges Lärare som lämnade in en skrivelse angående bakgrundskontroller i Vimmerby kommun. Hanteringen benämndes som "skrämmande" och oppositionsrådet gick ett steg längre och kallade det hela för en katastrof.

Det hela bottnar i ett beslut från i somras, där frågan om bakgrundskontroller remitterades och sköts på framtiden. Enligt Niklas Gustafsson har ett stort antal anställda fått köpas ut efter att deras historia kommit fram.

HR-chefen Marie Halldén har inte kunnat ge några siffror på hur många som blivit utköpta på grund av ett kriminellt förflutet eller ny brottslighet.

"Vi vet inte det, eftersom vi inte gör bakgrundskontroller", svarade Marie Halldén.

Jag tänker att du ändå måste veta hur många ni köpt ut på grund av att man upptäckt att de varit dömda för brott? Och vad kostnaden för detta varit under 2024 och 2025?

"Nej, eftersom bakgrundskontroller saknas finns heller inte uppgifter om eventuella dömda att tillgå. Kopplingar till eventuella utköp och kostnad för detta som efterfrågas kan därmed inte göras. Det vi kan se är att avslut av somliga anställningar som vi har behövt göra hade vi förhoppningsvis kunnat undvika genom att personerna inte fått anställning om vi tagit bakgrundskontroller", skriver Marie Halldén.

Ett 15-tal utköp totalt

Vår tidning har sedan dess inte kommit närmare svaret på hur många som blivit utköpta från sina jobb i kommunen på grund av att de varit dömda för brott. Däremot har vi tittat på hur många utköp – eller enskilda överenskommelser, som kommunen själva vill kalla det – som skett under 2023, 2024 och så här långt in på 2025.

Totalt rör det sig om ett 15-tal utköp och en del betydligt mer kostsamma än andra. I den här uträkningen är uppsägningen av kommundirektören Carolina Leijonram inte med. Bara den har kostat cirka fem miljoner kronor totalt sett för kommunen. Alla kostnader för hennes fallskärm belastade 2024.

Av de drygt 15 utköp vi har fått ut är den med gatuchefen Roger Lindell den värsta. Det skedde i oktober 2024 och summan för det utköpet kan landa på över 700 000 kronor för Vimmerby kommun.

Rör sig om 3,2 miljoner kronor

De flesta av dessa utköp under 2023, 2024 och 2025 rör socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. I maj förra året köptes en enhetschef inom socialförvaltningen ut för 473 000 kronor. Det beloppet motsvarade åtta månadslöner.

I våra beräkningar har vi enbart tagit med lön och arbetsgivaravgifter. Utöver det tillkommer i flera fall eventuella förmåner och tjänstepension.

I juni i år köptes en socialsekreterare ut och fick ett avgångsvederlag på tolv månadslöner. Totalt landade detta på 741 000 kronor för kommunen.

Så här fortsätter det och totalt handlar det om närmare 3,2 miljoner kronor som kommunen köpt ut medarbetare för under de här åren. Bara i år handlar det om fem medarbetare som lämnat sina jobb med ett ekonomiskt avtal.

"Saknat alkohol- och drogpolicy"

I det här kan vi dock inte se vilka som köpts ut på grund av att man varit dömda för brott. Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) reagerar starkt på siffrorna.

– Det är en mycket hög summa när man räknar ihop det. Det är sjuka summor, även om det inte finns dokumentation på vad som är kopplat till bakgrundskontroller. Det kan vara olämpligt uppträdande på arbetsplatsen också, men problemet är att vi inte har koll på grund av uteblivna bakgrundskontroller. Svart på vitt har vi det inte.

Niklas Gustafsson anser att något blivit fel de senaste åren.

– Man ska inte köpa ut chefer heller, men det händer. Här ser vi att man fått köpa ut flera som inte är chefer. De som jobbar närmast brukarna – de ska man inte behöva köpa ut.

Enligt oppositionsrådet har kommunen också saknat en alkohol- och drogpolicy en längre tid.

– Den har inte varit reviderad, så den har inte gått att använda. Det är skrämmande. Ska vi betala folk som använder droger – om det nu är så? Jag har fått till mig att det är så. Med en ny policy får vi fler verktyg att avskeda missbrukare och jag tycker att det är skrämmande att vi inte haft det.

