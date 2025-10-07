Kommunerna kan satsa miljoner – ska ta upp kampen med Kalmar

Tidigare har kommunerna Vimmerby, Hultsfred och Västervik gått samman i en ny samverkan. Nu har man även värvat Oskarshamn och tanken är att de fyra kommunerna ska ta upp kampen med den södra länsdelen. – Säger vi samma saker ökar sannolikheten för att vi blir lyssnade på, säger Vimmerbys kommundirektör Ola Karlsson.

Tidigare i höstas meddelade de tre kommunerna Vimmerby, Hultsfred och Västervik att man gått in i en ny samverkanssatsning under namnet "Norra Kalmar län" för att skapa en sammanhållen arbetsmarknad med målet att stärka norra länets attraktivitet.

Nu ett par månader senare har planerna kommit ännu längre och ytterligare en kommun har värvats. Det rör sig om Oskarshamns kommun.

– När vi informerade om det här senast sa vi tre kommuner att vi skulle tajta upp vår samverkan. Sedan dess har det hänt ganska mycket och en sak som hänt är att vi fått med Oskarshamn i samverkan. Det har varit vår viljeriktning på sikt och nu har vi fått med dem, säger Ola Karlsson, kommundirektör i Vimmerby kommun.

Att få med Oskarshamn i samverkan betyder mycket, enligt Anders Björlin, som är kommundirektör i Västerviks kommun.

– Fokus i det här samarbetet är regional utveckling. Tillväxtinitiativet är en del, men vi ser också flera andra områden som vi kan samverka kring tillsammans med de här fyra kommunerna och även regionen. Nu har man gjort ett ställningstagande i regionen att man vill jobba tillsammans och det första steget som vi ser det är det här tillväxtinitiativet, säger han.

Ulf Nilsson (L), vice ordförande i kommunstyrelsen i Västervik, gläds åt det som håller på att hända.

– Det här är något som ska generera arbetstillfällen och vi kommer jobba aktivt mellan våra kommuner för att på ett bra sätt få igång ett ökat samarbete i norra Kalmar län inom fler områden. Vi ser det här som en styrka att utveckla samarbetet till en större arbetsmarknadsregion. Med Oskarshamn blir vi 92 000 invånare mot Kalmars 75 000. Vi tror att det blir en bättre balans kring satsningar runt den regionala utvecklingen om vi får till ett bra samarbete här emellan, säger Ulf Nilsson.

"Rörande överens om allting"

De fyra kommunerna kommer nu gemensamt att skicka in en ansökan till regionala utvecklingsnämnden där man ansöker om så kallade 1:1-medel.

– Det vi ansöker om är medel för att bygga upp en samverkansstruktur och icensätta olika projekt. De projekten vi ska göra tillsammans är olika ben på samma pall. Det handlar om tillväxt, kompetensförsörjning och tillgänglighet. Det ska vara utgångspunkten och vår tanke är att förtäta våra arbetsmarknadsregioner och bli en arbetsmarknadsregion. Det finns ganska mycket vi behöver jobba med. Frågor som rör infrastruktur och tillgänglighet är svårt för enskilda kommuner att bära, men om vi kan koppla ihop oss hoppas vi kunna minska restider och öka möjligheten till pendling. Tanken är att vi ska rikta in oss på kompetens, arbetsmarknad, attraktivitet och livskvalitet, säger Ola Karlsson.

I november kommer den regionala utvecklingsnämnden att hantera den gemensamma ansökan från de fyra kommunerna. Beviljas ansökan kommer regionen att kliva in med en summa och kommuner med motsvarande belopp.

– Det känns jättespännande. Jobbar vi vidare med det här kan vi hitta andra områden att samverka ännu mer kring. Det kan exempelvis handla om saker kring det kommunala kärnuppdraget. Det som känns väldigt roligt är att det inte finns några motsättningar. Det kommer säkerligen bli en del gupp på vägen, men just nu är vi rörande överens om allting, säger Vimmerbys kommundirektör.

Kan handla om 50 miljoner

Tillsammans kan de fyra kommunerna i norr stå för 40 procent av sysselsättningen i länet.

– Vi är nästan 100 000 invånare tillsammans. Historiskt har vi uttryckt oss i frågor som är större än kommunen, men vi kanske har sagt olika saker. Då är det lätt att ignorera oss. Säger vi samma saker ökar sannolikheten att vi blir lyssnade på.

Om ansökan beviljas, vad handlar det om i pengar då?

– Vi vet ungefär. Vi ansöker om fem miljoner kronor i fem år som en startpunkt. Sedan vet vi inte vad de beslutar om – de kan säga ja och ge oss ett annat belopp. Det är detta vi ansöker om och matchar vi lika mycket tillsammans så handlar det om att vi satsar 50 miljoner på en femårsperiod.

Ola Karlsson är väldigt positiv till den nya satsningen.

– Vi i norra länet blir en naturlig del tillsammans och det känns riktigt bra. Vi har tidigare slirat lite med det som är Sydosttriangeln och den södra delen av Kalmar län och tänkt att vi följer med på köpet. De strukturella sambanden är så pass svaga att vi inte riktigt följer med och därför måste vi ha en egen strategi för norra Kalmar län. Nu gör vi det här tillsammans med regionen.