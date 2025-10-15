CENTERPARTIETS PARTILEDARE AVGÅR EFTER HAT OCH HOT

Anna-Karin Hatt (C) avgår som Centerpartiets partiledare. Avgångsbeskedet kom under en pressträff på onsdagsförmiddagen.

Anna-Karin Hatt tillträdde som partiledare för Centerpartiet i maj i år och efterträdde då Muharrem Demirok som hade suttit på posten i drygt två år.

Centerpartiet kallade till en pressträff på onsdagen och meddelade att det kommer ”viktig information” inför partistämman.

På pressträffen kom partiledaren Anna-Karin Hatt med beskedet att hon avgår. Det som ligger bakom beslutet är det hat och de hot som hon har fått utstå i rollen som politiker och att samhällsklimatet förändrats sedan hon var politiker sist.

”Jag funderade mycket på tonläget i samhällsdebatten. Det har blivit så mycket råare på de tio år som gått sedan jag blev aktiv. Det är ett klimat jag fått erfara är ännu tuffare. Det hat och de hot som framförs till politiker av olika kulörer och är ett stort hot mot vår demokrati. Jag känner att jag idag leder Centerpartiet med all den kraft som partiet behöver. Men jag känner också inte långsiktigt kommer att kunna, vilja eller känna mig trygg i att vara en politisk ledare”, säger Anna-Karin Hatt på pressträffen.

"Inte känna sig helt trygg"

Det är, enligt Hatt, inte en enskild händelse som ligger till grund för hennes beslut, men det fattades i närtid.

"Att hela tiden känna att man behöver se sig om över axeln och inte känna sig helt trygg, inte ens hemmavid. Jag påverkas av det mycket djupare än vad jag trodde jag skulle göra", säger Anna-Karin Hatt.

Hon kommer därmed inte ställa upp för omval som partiledare till partiets kommande stämma.