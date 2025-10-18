Rejäl höjning av bidraget till föräldraföreningar – så ändras systemet

Systemet med bidrag till föräldraföreningar har varit oförändrat i väldigt många år. Nu tas ett omtag och en rejäl höjning av bidraget. – Vi tycker det är viktigt med föräldraföreningar och ser gärna fler, säger Ola Hammarbäck (KD).

Det nuvarande systemet för bidrag till föräldraföreningar har legat på tio kronor per elev. För en skola med ett 30-tal elever har det alltså inneburit 300 kronor.

– Nu har vi pratat om det här i presidiet och tjänstemännen har tagit fram ett förslag, säger Ola Hammarbäck (KD), som sitter i barn- och utbildningsnämnden.

Det nya systemet innebär också att föräldraföreningar på förskolor kan få bidraget. En förskola med upp till 50 barn får 2 000 kronor i bidrag och en förskola med 50 barn eller fler får det dubbla.

För grundskolorna gäller att skolor med upp till 60 elever får 2 000 kronor, skolor med fler än 60 elever men färre än 120 får 4 000 kronor och för skolor med över 120 elever får föräldraföreningen 6 000 kronor.

Systemet med en viss summa per elev, som varit oförändrat under många år, skrotas alltså helt.

– Vi tycker att det är viktigt med föräldraföreningar och skulle gärna se fler. Det finns inte på alla skolor, men de fyller en viktig funktion och är viktiga för oss i politiken också. Det blir en naturlig samtalspartner för oss när vi vill möta representanter för föräldrarna.

"Värt att uppmuntra"

Mosippans förskola i Gullringen har en aktiv föräldraförening och det var viktigt under avvecklingen av Brännebro skola på orten.

– Vid avvecklingen av Brännebro var det till glädje att det fanns en aktiv föräldraförening som vi kunde ha en kontaktyta med och som samlade ihop vårdnadshavarare och där det var lätt att få kontakt. Det är jättemycket värt, säger Lars Sandberg (C), som är ordförande i nämnden.

Anders Eriksson, tillförordnad förvaltningschef, säger att man sett många positiva effekter där det finns aktiva föräldraföreningar.

– Där har man, med frivilliga insatser, bidragit mycket med insatser och miljöer. Det är värt att uppmuntra och att ge dem en liten slant för att lättare få till ett engagemang och möjlighet att göra positiva saker för skolan med de här resurserna.

Det enda som krävs för att föräldraföreningen ska kunna få bidrag är att skicka in årsmötesprotokoll och verksamhetsplan för att visa att föreningen är aktiv.