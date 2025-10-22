ANTALET REGIONRÅD BANTAS REJÄLT

Det blir klart färre regionråd nästa mandatperiod om arbetsgruppen i regionen får bestämma. Antalet föreslås sänkas från 13 till 9. Samtidigt får politikerna i ledande roller ökad lön.

I februari tillsatts en parlamentarisk arbetsgrupp med en representant från alla partier för att se över den politiska organisationen i nästa mandatperiod.

Förslaget är nu klart och gruppen vill minska antalet regionråd från 13 till 9. Uppdraget som regionråd ska vara kopplat till uppdrag som ordförande eller vice ordförande i regionstyrelsen, en nämnd eller en beredning.

– Förutom att minska antalet regionråd innebär förslaget en tydligare koppling mellan uppdraget och ett konkret verksamhetsansvar. Den parlamentariska arbetsgruppen är enig i förslaget, vilket är en stor styrka, säger Anders Henriksson (S), som är ordförande för den parlamentariska arbetsgruppen.

Det blir också justeringar när det gäller tjänstebeskrivningarna för ordförande och vice ordförande – samt förstärkta arvoden för de politiker som har störst verksamhetsansvar. Vad det betyder konkret framgår inte av pressmeddelandet från regionen, men man skriver att ”de föreslagna ändringarna görs inom den befintliga ekonomiska ramen för den politiska organisationen”.