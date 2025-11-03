Olyckligt moment 22 för ersättarna i KF – ”Väldigt märkliga konsekvenser”

Krister Segergren (S) är ersättare i kommunfullmäktige i Vimmerby, och har stött på problem när han vill göra sin åsikt hörd. Foto: Arkivbild

– De som har sämst demokratisk möjlighet av alla att påverka politiskt i kommunen är vi ersättare i kommunfullmäktige. Orden kommer från Krister Segergren (S), som under ett års tid befunnit sig i ett moment 22, där det i princip har varit omöjligt för honom att ens få lämna förslag till KF. Ordförande Leif Larsson (C) säger att man nu kommer se över ordningen för ersättare.

En ersättare i kommunfullmäktige kan man säga är en reservperson som kan kallas in för att tjänstgöra när en ordinarie ledamot är frånvarande, exempelvis när den får förhinder eller kanske till och med avgår under mandatperioden.

Ersättaren är ofta en person som är intresserad av politik och samhällsfrågor, som vill engagera sig och vara med och påverka, men som kanske inte har tiden eller möjligheten att göra det fullt ut som ordinarie ledamot i KF.

Hur ofta en ersättare får hoppa in är väldigt olika. Det beror dels på hur ofta ordinarie ledamöter saknas, dels på hur långt ner turordningsmässigt man står på listan – det kan variera från i stort sett varje KF-möte till i princip aldrig.

Ordningen skapar moment 22

Hur ordningen i ett kommunfullmäktige ser ut styrs till viss del av kommunallagen, men också av hur den lokala ordningen i varje enskilt kommunfullmäktige ser ut.

Och det är just kombinationen av dessa båda som i Vimmerby kommuns fall skapar jätteproblem om du är ersättare.

För så här är det nämligen i Vimmerby; om man vill skriva ett förslag som vanlig kommuninvånare som man tycker att KF bör titta på, ett så kallat medborgarförslag, är du inte tillåten att göra det som ersättare eftersom du i detta fall anses vara invald i kommunfullmäktige. Medborgarförslag ska vara exklusivt för just ”vanliga” medborgare.

Ersättarens chans att få sin röst hörd och sitt förslag behandlat är då att skriva och lämna in en motion, men det får ersättaren göra endast när han är tjänstgörande, inte om han är just ersättare. Och det vet man ju aldrig när det blir, om ens någonsin.

Moment 22, sa Bull.

Fick inte tala för sin motion

Detta fick nyligen den socialdemokratiske ersättaren Krister Segergren uppleva. Eller att säga ”nyligen” är inte helt rätt, för den motion han ville lämna in har han haft färdigskriven i över ett års tid, men inte kunnat lämna in eftersom han inte blev tjänstgörande ersättare förrän för några KF-möten sedan.

Och här kommer nästa twist; när Segergrens motion behandlades två möten senare fick han själv inte komma upp i talarstolen och prata sig varm för eller förklara motionen. För vid mötet när motionen togs upp på agendan var Krister ersättare igen och inte tjänstgörande, och ersättare har inte tillträde till talarstolen under KF-möten.

Hur det gick med motionen? Den avslogs.

”Sämst demokratisk möjlighet”

– Det är helt klart så att de som har sämst demokratisk möjlighet att påverka i kommunfullmäktige är ersättarna. Eftersom vi ersättare ofta är engagerade och intresserade, kan jag tycka att det är konstigt att vi ska ha sämre möjlighet än alla andra att uttrycka oss. Att jag sedan inte heller kunde få komma och argumentera för min motion var också olyckligt, eftersom jag tycker att avslaget grundade sig på vissa felaktigheter i det föregående resonemanget, säger Krister Segergren.

– Det här är absolut ingen kritik mot vare sig nuvarande eller tidigare styre, för så här har ju ordningen varit länge. Det är nog helt enkelt så att ingen har tänkt på de väldigt märkliga konsekvenser som den kan få.

”Aldrig tänkt på”

Centerpartiets Leif Larsson är ordförande för kommunfullmäktige, men också ordförande för kommunens demokratiberedning som bland annat har till uppgift att besluta om och kontinuerligt följa upp den arbetsordning som kommunfullmäktige har.

– Mig veterligen är detta första gången som det har hänt i kommunens historia. Ärligt talat har jag faktiskt aldrig tänkt på att den här situationen skulle kunna uppkomma, säger han.

– Ersättarens parti kan ju alltid hjälpa till att få in en motion, men till kommunfullmäktige är du ju samtidigt vald som person, inte som medlem av ett parti, och det kanske inte alltid är så att en motion följer ens eget partis linje, säger Leif Larsson.

Är ordningen för ersättare något ni kommer titta på?

– I demokratiberedningen prövar vi succesivt den arbetsordning vi har, och vi brukar ändra på den någon gång under varje mandatperiod – det kan handla om allt från talartider till hur vi sitter placerade i lokalen. Det här är viktig fråga så den kommer vi att pröva. Kommunallagen har öppnats upp och är inte längre så strikt skriven, så nu har vi möjlighet att ganska långt anpassa ordningen lokalt. I det här fallet tror jag i så fall att det handlar om ordningen för motionerna till KF, inte om en förändring av vilka personer som får lämna in medborgarförslag.