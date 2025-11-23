Vimmerby kan gå miste om miljoner: "Storstäderna skriker högst"

Vimmerby kommun kan gå miste om viktiga miljoner. Detta när ett nytt kommunalt skatteutjämningssystem kan bli verklighet. – Det blir så tydligt vilka som skriker högst, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Regeringen har nyligen presenterat ett nytt förslag om det framtida kommunala skatteutjämningssystemet som kraftigt skiljer sig från det som tagits fram av den parlamentariska utredning som pågått under flera år.

Syftet med det nya systemet, som alla politiska partier verkat överens om, var att kompensera mindre och glesbefolkade kommuner för administrativa kostnader och politiker.

I det tidigare förslaget skulle exempelvis väldigt glesa Västervik fått 67 miljoner i utjämningseffekt. Med det nya får man nästan inget alls.

För Vimmerby kommuns del handlar det om 16,4 miljoner kronor när det är fullt utbyggt.

– Det är pengar vi kommer gå miste om. Nu har vi inte så stora förhoppningar att få något, men det ska tas upp igen i början av 2026, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Skillnaden är stor mellan de två förslagen.

– Alla var överens och alla var representerade i kommittén, men någonting har hänt. Det vi får till oss och hör är att storstadskommunerna inte gillar det här alls och när de skriker högt får vi stå tillbaka. Det är många med mig som säger att det inte handlar om partipolitik. Alla var överens, men nu blir det en fråga mellan stad och land. Det är då det blir skevt.

Kan ansluta sig till Västerviks remiss

Vimmerby kommun har som väl är, åtminstone nu, inte budgeterat med dessa pengar.

– Nej, vi har inte räknat med något och ramlar det in några kronor blir det bonus, men vi har redan tufft att klara kärnuppdraget redan som det är. Vår befolkning är utspridd på en större yta, men det finns kommuner som har det ännu värre. Det är en viss fördel för oss att vår centralort ligger mitt i kommunen.

Varken Vimmerby eller Västervik är remissinstans, men Västervik planerar ändå att lämna in en remiss. Och Vimmerby kan eventuellt ansluta sig till denna remiss.

– Det är inte omöjligt. Vi försöker samverka och hjälpas åt. Det är viktigt att vi krokar arm och drar åt ett gemensamt håll. I det här fallet blir det så tydligt vilka som skriker högst och då tvingas vi på bara hänga på. Vi är fantastiskt duktiga här på att sköta vårt uppdrag, men vi vill utveckla verksamheten ännu mer. Ska vi kunna göra det måste de större kommunerna tänka mer solidariskt och använda en del av sitt överskott att täcka för de mindre kommunernas underskott. Vi får se hur vi gör, men Västervik ska svara på remissen och det är många miljoner kronor det handlar om för hela Kalmar län.