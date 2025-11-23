Tidigare politiker lägger två medborgarförslag – vill öka tryggheten

Den tidigare fullmäktigeledamoten Anneli Jakobsson har lämnat in två nya medborgarförslag. Den tidigare sverigedemokraten, numera medlem i Moderaterna, vill bland annat se en app för att öka tryggheten.

Hon föreslår i ett medborgarförslag ett sätt att öka tryggheten lokalt.

”I en trygghetsundersökning från Brå framkommer det att var fjärde person mellan 16-84 år känner sig otrygga ute på kvällen och det är nästan dubbelt så vanligt hos kvinnor”, skriver Anneli Jakobsson.

Hon hänvisar till att Vetlanda kommun tagit fram en app där invånare som känner sig otrygga kan anmäla platser man upplever just som otrygga.

”Genom en liknande app skulle Vimmerby kommun kunna få in olika uppgifter om ställen där folk känner sig otrygga. Det kan gälla allt från dålig belysning till gator med för snabb trafik. Väldigt många har mobil i dag och genom det här sättet kan kommunen nå fler invånare som kan komma till tals”, skriver Jakobsson.

Hon föreslår nu fullmäktige att undersöka möjligheten att ta fram en app för ökad trygghet.

Vill göra förslagen digitala

I ett annat medborgarförslag föreslår hon att man ska göra just medborgarförslag digitala framöver.

”Som medborgare har alla kommuninvånare en demokratisk rättighet att skicka in medborgarförslag. Man ska använda kommunens blankett, skriva ut den, skriva under och därefter lämna in den, skicka den med post eller skanna in den och skicka den på mejl”, skriver Anneli Jakobsson.

Hon trycker på att långt ifrån alla invånare har tillgång till en skrivare eller skanner.

”Däremot har de allra flesta tillgång till bankid och man skulle på ett enkelt sätt kunna skriva sitt medborgarförslag och signera det med hjälp av sitt bankid. Vi lever i en digitaliserad värld och på detta sätt skulle kommunen kunna nå fler invånare som på ett lätt sätt kan skriva och skicka in sitt medborgarförslag”, skriver den tidigare fullmäktigeledamoten.

Hon föreslår nu att digital signering ska införas för kommunens invånare som vill lämna in medborgarförslag.