"Svårt att se att det finns en å där" – politikern vill se rensning

Kristdemokraternas Ola Hammarbäck vill se en resning av Vervelån genom Gullringen. Det är svårt att se att det finns en å där, menar han.

2013 var senaste gången som Vervelån, som rinner genom Gullringen, rensades. I samband med det rensades även stränderna från sly och ån gjordes mer tillgänglig.

Nu är ån kraftigt igenväxt, menar kristdemokraten Ola Hammarbäck, som menar att det på sina ställen börjar bli svårt att se att det finns en å där.

Nu undrar han när en ny rensning av ån är inplanerad och om det finns en årensningsplan som säkerställer att ån rensas med jämna mellanrum för att förhindra att den växer igen.

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande, Nicklas Skäär (S), var den som svarade.

– Det finns ingen inplanerad rensning, men jag ska ta med mig frågan till utskottet och se över möjligheten, sa han.

Hammarbäck tryckte på att det borde finnas en sådan plan och att det här oroar honom lite.

– Jag hoppas att du tar med den här synpunkten. Det är svårt att se att det är en å på sina ställen. Så det är hög tid och mer än så.