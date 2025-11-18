Nej till friksvårdstimme under arbetstid – hänvisar till satsningarna som görs

Under måndagskvällen var ett medborgarförslag om friskvårdstimme under arbetstid uppe för beslut. Kommunfullmäktige sa nej till detta.

Invånaren ville att kommunen skulle införa en friskvårdstimme per vecka under arbetstid för alla sina anställda. Förslagsställaren betonade hälsoaspekten i detta och resonerade om att många har svårt att hinna med att träna efter arbetstid och att det befintliga friskvårdsbidraget inte höjts på länge.

Förslaget från kommunstyrelsen var att fullmäktige skulle avslå medborgarförslaget med hänvisning till den utredning som pågått. I utredningen skickades en medarbetarnekät ut till samtliga medarbetare, vilket är cirka 1 500 i Vimmerby kommun, där man skulle ta reda på vad som ansågs mest värdefullt.

Fullmäktige valde också att avslå medborgarförslaget under måndagen, men vid just det senaste kommunstyrelsesammanträdet fattades också flera beslut gällande personalfrämjande åtgärder efter den genomförda utredningen.

Som vår tidning tidigare berättat sattes 1,5 miljoner kronor av till ändamålet. Detta innebär att friskvårdsbidraget höjs från nuvarande 1 000 kronor till 2 000 kronor för alla medarbetare nästa år. Trivselpengen höjs från 250 till 500 kronor och alla medarbetare kommer också få gratis kaffe och te från 2026.

