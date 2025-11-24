Västervikspolitikern allt närmare riksdagen – så ser länets S-lista ut

Socialdemokraterna i länet valde i helgen sin toppkvartett till riksdagslistan. Dessa är Björn Petersson, Torsås (4:a), Lena Hallengren, Kalmar (1:a), Marcus Fridlund, Västervik (2:a) och Laila Naraghi, Oskarshamn (3:a). Foto: Pressbild

I helgen höll länets socialdemokrater extra distriktskongress i Hultsfred. Högst upp på dagordningen stod att fastställa länets riksdagslista. Där kliver Marcus Fridlund från Totebo in på andra plats och har nu en jättemöjlighet att nå riksdagen.

Under lördagen samlades Socialdemokraterna i Kalmar län för extra distriktskongress i på Rock City i Hultsfred där de 147 ombuden bland annat fastställde länets riksdagslista för mandatperioden 2026-2030.

På valsedelns topp fyra hittar man ett nytt namn, det är Marcus Fridlund som går in på plats nummer två efter att kommunkollegan från Västervik Tomas Kronståhl lämnar. Lena Hallengren fick förnyat förtroende att toppa Socialdemokraternas lista. Även Oskarshamns Laila Naraghi och Torsås Björn Petersson är kvar på sina tidigare platser på listan.

”Det betyder mycket”

Denna mandatperiod har Socialdemokraterna tre riksdagsplatser från länet, vilket såklart ger Fridlund, som i dag är oppositionsråd i Västerviks kommun, en mycket god chans att kliva in i riksdagen efter valet nästa höst.

– Jag är både ödmjuk och oerhört tacksam för det stora förtroende som ombuden visat mig. Det betyder mycket och jag ser det som ett ansvar att driva en politik som sätter vanligt folk först. Ett ansvar som jag tar på stort allvar. Nu ser jag fram emot valrörelsen, säger Marcus Fridlund.

Fridlund kommer alltså att efterträda Tomas Kronståhl, som lämnar riksdagen efter valet.

– Jag vet att han kommer göra ett kanonjobb i riksdagen, och jag kommer alltid finnas där för att stötta honom i arbetet, säger Kronståhl, som liksom Fridlund bor i Totebo.