Pekar ut Tidöpartierna som nazister – tidigare C-toppen vägrar ge svar

Regionrådet Carl-Wiktor Svensson, KD, reagerar kraftigt på att en tidigare tung Centerpartist i länet pekar ut Tidöpartierna som nazistiska. Foto: Arkivbild

I ett meddelande från en partikamrat, som låg öppet på regionrådet Karin Helmerssons (C) Facebooksida under ett dygn, beskrevs de forna borgerliga alliansvännerna som ”nazistiska”. – Ett desperat hyckleri, dundrar KD-politikern Carl-Wictor Svensson.

I ett meddelande till regionrådet Karin Helmersson (C) beskriver partikollegan Vejne Backenius från Mönsterås sina gamla borgerliga allianskamrater som ”nazisitiska tidöpartierna”. Meddelandet på Helmerssons Facebooksida har även gillats av de båda centerveteranerna Eva-Lena Fungmark, Västervik, och Birgitta Pettersson, Mönsterås.

”Nästa års val är det vikigaste sedan andra världskriget. Centerpartiet är partiet för alla som är motståndare till nazistiska tidöpartierna”, skriver Vejne Backenius bland annat i sitt meddelande till Helmersson, som han skickade till henne under söndagen.

Närmare ett dygn senare låg meddelandet fortfarande kvar på Karin Helmerssons privata sida på Facebook.

”Ett desperat hyckleri”

Ett av partierna som Vejne Backenius pekar ut är KD, som enligt Backenius ”stöder detta”, och syftar då på Alternativ För Sveriges fackeltåg på Karl XII:s dödsdag i Stockholm i går.

Detta får Carl-Wictor Svensson, regionråd för KD, att gå i taket.

– Principen om att motverka hot och hat måste gälla alla – även Centerpartiet. Att göra undantag för sig själv är ovärdigt. Centerpartiet skulle vinna mer på att göra upp med sin egen historia än att försöka klistra nazistiska epitet på andra. Den här sortens halmgubbar signalerar mer desperation än omsorg om landsbygden. Kort sagt ett desperat hyckleri, säger han.

– Kristdemokraternas långvariga och konsekventa arbete mot antisemitism och nazism borde vara välkänt vid det här laget. Dessutom är det klokare och mer hederligt att markera mot all extremism – oavsett om den kommer från vänster eller höger – än att tillämpa olika måttstockar, menar Carl-Wictor Svensson.

”Nu får du lägga av”

Vejne Backenius, 81, är mångårig trotjänare inom Mönsteråscentern med mängder av tidigare toppuppdrag inom kommun, landsting och kyrka. När vi når Vejne för att ge honom möjlighet att förklara och utveckla sitt resonemang om Tidöpartierna som nazistiska, så är han inte intresserad av att prata med oss.

– Nej det tänker jag inte utveckla, säger han.

Är det inte en asikt som kan vara bra att förklara?

– Jag är inte i den åldern att jag ger mig in och diskuterar sådant.

På vilket sätt menar du att KD stöttar fackelmarschen till minnet av Karl XII?

– Nu får du lägga av.

Kan du berätta om du ser samtliga Tidöpartier som nazistiska eller bara några av dem?

– Jag diskuterar inte det här, det får du respektera. Nu avslutar jag.

Helmersson tar avstånd

Karin Helmersson (C), regionråd i den styrande SCV-majoriteten, tar avstånd från det som partikollegan Vejne Backenius skriver i meddelandet till henne.

– Det är ju inte så att några av dessa partier är nazistiska – det är väldigt hårda och allt för starka ord. Jag tror snarare att det här är ett uttryck för en oro och rädsla över allt som händer runtomkring oss. Vi hade manifestationen där nazister marscherade i Stockholm i helgen, och det är tydligt att det har hänt något i Sverige där vi har en politik som skickar ut väldigt många människor.

Hur ser du på det Vejne skriver med tanke på de stämningar vi har med förakt, hat och hot mot politiker och det debattklimat som råder?

– Jag tror överhuvudtaget att man måste tänka på att det man skriver när man sitter vid ett tangentbord ska man också kunna säga face to face till någon.

Det är också två partiveteraner som har gillat meddelandet om nazistanklagelserna. Hur ser du på det?

– Det får stå för dem. Men jag tror ändå att man ska ta allvarligt på att ett parti har flyttat sig så långt höger ut. Det är farligt. Jag tror helt enkelt att de saknar det gamla KD.

Kommer du låta meddelandet med sitt budskap ligga kvar på din sida?

– Det är nog lika bra att ta bort det. Jag tar avstånd från det som Tidöpartierna kallas där och jag vill inte få en diskussion som inte leder någonstans. I mitt arbete är jag tydlig med att jag vill påverka, och detta påverkar inte i någon positiv riktning.

Under måndagseftermiddagen togs meddelandet bort från Karin Helmerssons Facebooksida.