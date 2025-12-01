Nu har partiet fastställt sina listor – hon toppar riksdagslistan

I fredags genomförde Centerpartiet sin nomineringsstämma och fastställde därmed valsedlarna till riksdags- och regionvalet. Stämman genomfördes med 130 medlemmar närvarande.

I fredags kväll var det dags för Centerpartiet i Kalmar län att hålla sin nomineringsstämma för att fastställa valsedlarna till riksdags- och regionvalet.

Stämman hölls på Munken i Mönsterås inför 130 medlemmar som närvarade. Stämman gästades av partiets utrikespolitiska talesperson, Kerstin Lundgren, som också är riksdagens tredje vice talman.

"I sitt tal uppehöll sig Kerstin mycket kring kriget i Ukraina som om någon månad går in på sitt fjärde år. Kerstin betonade att Sverige och EU har en viktig roll i stödet till Ukraina och det svenska stödet är en avgörande del i om Ukraina ska lyckas till sitt försvar eller inte. Samtidigt berömde Kerstin de kommuner och andra organisationer som engagerat sig för Ukrainas sak. Avslutningsvis lyfte Kerstin vikten av det arbete som sker lokalt och regionalt för att stärka landets beredskap och vikten av starka lokala ledare som kan vara föredöme och visa vägen i en händelse av krig", skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande.

Förslagen fastställdes

Efter Kerstin Lundgrens inledning tog stämmoförhandlingarna vid och nomineringskommitténs ordförande Roland Åkesson redogjorde för kommitténs arbete och förslag till valsedlar. Samtliga förslag till listor, en för riksdagen samt sex olika regionlistor för vardera valkrets, antogs av en enig stämma.

Det innebär att Emmy Ahlstedt från Gårdby på Öland toppar riksdagslistan före Martin Joelsson från Västervik. Valsedeln till regionvalet i valkretsen för Kalmar toppas av Anna Lundgren med Pelle Skogberg tvåa.

Valsedeln till regionvalet för valkretsen Emmaboda, Nybro och Torsås toppas av nuvarande regionrådet Karin Helmersson från Orrefors med Linda Eriksson som tvåa.

För valkretsen Vimmerby och Hultsfred toppar Magnus Danlid från Vimmerby före Anna Edvardsson, Virserum, och Per-Inge Pettersson från Mörlunda. När det gäller Västerviks valkrets toppar Joachim Starck från Västervik. Tvåa och trea är Fredrik Lindwall och Paulina Cieplucha.

Stämman var också enig kring att utse Karin Helmersson till Centerpartiets kandidat till posten som regionstyrelsens ordförande. På våra sajter hittar ni flera längre artiklar kring förslagen från tidigare i november.