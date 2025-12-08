Sista chansen att få kärleksbok av kommunen – snart slutar man

Kommunen slutar, när lagret är slut, att dela ut en gåva vid borgerlig vigsel här. Foto: MostPhotos

Den som gift sig borgerligt i Vimmerby kommun har fått ett exemplar av Astrid Lindgrens bok "En kärlekshistoria". Nu är det snart slut med det efter ett nytt beslut.

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. I Vimmerby kommun förrättas vanligtvis vigseln i rådhussalen i Rådhuset i Vimmerby.

I samband med vigslarna har kommunen delat ut en gåva till brudparet. Det har varit ett exemplar av Astrid Lindgrens bok "En kärlekshistoria" som handlar om hennes föräldrar Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult.

– Det finns ett lager kvar på 50 böcker, men när de är slut så kommer vi inte dela ut fler, säger kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S).

Politiken anser bland annat att de som gifter sig redan får gåvor från andra.

– Det vi tyckte var viktigt då, när vi tryckte upp böckerna, är inte viktigt längre. Man får också gåvor från andra.

Inte funnits någon budget

Från början var kommunens gåva en ljuslykta.

– När den skulle återbeställas hade den utgått och då blev det boken. Redan då föreslogs det att vi inte skulle ge någon gåva och nu tar vi beslut på det.

Det har aldrig funnits någon budget för ändamålet.

– Böckerna har ökat i pris och att köpa in dem gör att kostnaderna ökar. Att ta ut en ökad avgift ansågs inte relevant. Vi har i stället kvar avgiften för borgerlig vigsel på samma nivå i stället för att höja, vilket hade varit alternativet. Bedömningen gjordes att det var bättre att ligga kvar på samma nivå, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Att gifta sig borgerligt i Vimmerby kommun kostar 625 kronor. Samtidigt revideras också rutinerna något.

– Genomför man en borgerlig vigel på annat språk än svenska, så ska den också genomföras på svenska, säger Kindstrand Ströberg.