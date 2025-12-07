De toppar Vänsterns listor till riksdagen och regionen

Under lördagen var det Vänsterpartiets tur att sätta sin riksdagslista till nästa års val. Richard Deichmann utsågs till etta på listan.

Han är bland annat vice ordförande i socialnämnden i Kalmar kommun.

– Det är otroligt hedrande att återigen få medlemmarnas förtroende att vara riksdagskandidat i länet! Jag ska göra mitt yttersta för att få bort den här sjukt dåliga regeringen. Vi behöver en regering som skapar lika och värdiga levnadsvillkor oavsett vart man bor landet, den regeringen måste innehålla Vänsterpartiet för att det ska bli förändring på riktigt, säger han i ett pressmeddelande.

Maria Andersson från Västervik är tvåa på listan och Fredrik Jonasson från Oskarshamn trea.

"Stolt och väldigt tacksam"

Partiet passade även på att välja sin regionlista och där får regionrådet Lena Granath nytt förtroende.

– Det känns så skönt att Lena ställer upp för ytterligare en mandatperiod. Idag har vi ett väldigt starkt regionråd i Lena. Partiet och länet har mått väldigt bra av att ha henne på den positionen hon har idag, säger distriktsordförande Jonatan Wassberg.

Granath är ordförande i regionens personalutskott och en mängd uppdrag.

– Jag är både stolt och väldigt tacksam för förtroendet att få toppa Vänsterpartiets regionlista i Kalmar län. Vi har stora utmaningar framför oss, vård ska ges i tid, personalen måste få bättre arbetsvillkor och hälsan ska inte avgöras av var man bor. Med förnyat förtroende som regionrådskandidat vill jag fortsätta driva på för en stark nära vård, kortare köer och en hållbar arbetsmiljö i hela hälso- och sjukvården. Uppdraget tar jag mig an med ödmjukhet och en tydlig vilja att göra konkret skillnad för människor i Kalmar län.

Övriga toppen på regionlistan ser ut såhär:

2. Sara Kånåhols från Öland

3. Kristofer Årestedt från Kalmar

4. Kristin Ingvarsdotter från Västervik

5. Jonny Andersson från Nybro

6. Constance Bernal Mahan från Oskarshamn