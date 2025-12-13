Regionen går mot superår – här är anledningen

Annons:
Foto: MostPhotos
Region Kalmar går mot ett strålande år ekonomiskt. Den senaste prognosen visar på ett plusresultat på 435 miljoner kronor.
Resultatet motsvarar 71 miljoner bättre än budgetmålet och 83 miljoner bättre än den senaste prognosen. Det största skälet till förbättringen är fin utveckling på regionens placerade pensionsmedel.
