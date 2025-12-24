FLERA MEDARBETARE LÄMNAR KOMMUNALA BOLAGET – "DET ÄR VAD DET ÄR"

Inom en snar framtid kommer Vimmerby Energi & Miljö AB behöva rekrytera hela nio nya medarbetare. Bolagets vd Olle Fogelin anser att situationen är under kontroll. – En viss personalomsättning är bra, säger han.

Arbetsmiljön på Vimmerby Energi & Miljö AB har varit på tapeten under de senaste åren och medarbetarens nöjdhet över sin arbetsplats sjönk enorm vid senaste mätningen.

Under förra året sjösattes ett stort arbete för att förbättra arbetsmiljön på det kommunala bolaget.

Nu står företaget för en ny mycket utmanande situation när följande poster kommer att behöva rekryteras.

Värmechef

VA-chef

Produktionschef

Chef över distribution och service

Driftingenjör

Tre drifttekniker

Labbtekniker

– Jag skulle säga att den listan stämmer. Sedan har vi inte vakanser på alla de bitarna, men över tid ska vi rekrytera de tjänsterna, säger Olle Fogelin, vd på det kommunala bolaget och ger en genomgång på en del av tjänsterna:

– Produktionschef har vi inte försökt rekrytera än. Där är vår avsikt är att vi ska rekrytera de andra svåra tjänsterna först. Värmechef har vi försökt få tag i, men det är svårt med de kompetenserna, inte bara i Vimmerby. Vi var på gång med en kandidat, men landade det inte helt enkelt. Matslennart (Karlsson, nuvarande värmechef) är kvar ett tag till, men kommer gå i pension framöver. Vi vill ha någon som lärt känna verksamheten. Vi måste inte ha någon imorgon, men försöker hitta rätt person.

Olle Fogelin är vd på VEMAB. Foto: Jakob Karlsson

"Hittat andra jobb"

Flera personer har sagt upp sig på sistone.

– På värmesidan har en driftingenjör och två drifttekniker sagt upp sig. En flyttar från orten och två har hittat andra jobb som de tycker är spännande. VA-chefsjobbet har vi ute annons på. Där har vi delat ut hennes ansvar på två andra medarbetare på avdelningen. En drifttekniker på VA-avdelningen har sagt upp sig och slutar i februari. När det gäller labbtekniker har vi gott söktryck och där hoppas jag att vi får in en bra person relativt snart.

VEMAB har cirka 55 medarbetare.

– Det är många personer som saknas i procent av företagets storlek, min erfarenhet är att det ibland klumpar ihop. Nu är det några som flyttar, någon som går i pension och några som valt att byta. Det är vad det är, jag har inga kommentarer på det. En viss personalomsättning är bra, men det får inte bli för stor på en gång.

Är det här för stor personalomsättning som du ser det?

– Nej, men det blir mycket jobb med rekryteringar på kort tid och en del i det är att vi inte kommit i mål.

Haft konsult sedan maj 2024

Som produktionschef har VEMAB anlitat en konsult sedan maj 2024. Den posten har man inte ens försökt rekrytera sedan dess.

– Det kommer vi göra när vi får in en värmechef och VA-chef på plats.

Varför kan ni inte göra det innan?

– Nej, vi får se lite hur vi ska organisera oss beroende på vad vi får för rekryteringar och vad vi får in för kompetenser.

Kommer ni behöva ta in fler konsulter i rådande situation?

– Vi kommer ha bemanningstjänst på drifttekniker på värme. Vi är ett så pass litet gäng, när vi ska klara beredskapen är det på håret med den ordinarie bemanningen. Där tar vi in drifttekniker på bemanningsavtal eller konsultavtal. I det övriga ska vi inte behöva det.

Upplever du att uppsägningarna har något att göra med diskussionen om arbetsmiljön?

– Det skulle jag inte säga. Att man väljer en annan arbetsplats är inget som är konstigt för mig och väljer man att flytta är det helt andra bevekelsegrunder än vår arbetsplats.

Hur är statusen för arbetsmiljön idag, enligt dig?

– Det är något vi jobbar med hela tiden. När en chef slutar så kommer man tycka olika om det i en personalgrupp och det blir lite oroligt innan en ny chef kommer på plats.

Den externa rekryteringen av distribution och servicechefen blev ett rejält fiasko tidigare i år. Personen som fick jobbet slutade efter bara ett par veckor. Nu finns det förhoppning om att en annan person kan ta jobbet.

– Där är vi i slutfasen med en slutkandidat, men så länge inget är påskrivet är det inte klart.