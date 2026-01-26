Haft mängder med toppjobb – nu blir hon högsta chef i regionen

Efter ett antal topptjänster i Stockholm återvänder Magdalena Bosson till Kalmar län för att bli ny direktör för regionen.

Bosson kommer senast från en tjänst som vd på Stockholms Hamnar, men från och med 1 maj tillträder hon posten som regiondirektör i Kalmar. Hon blir därmed regionens högst ansvariga tjänsteperson med åtta förvaltningar under sina vingar.

– Jag går in i den här tjänsten med mycket energi. Att vara regiondirektör är ett viktigt uppdrag och jag är väldigt motiverad inför uppgiften. Region Kalmar län är en region i framkant, med god ekonomi och många fina verksamhetsresultat över lång tid. Med min kunskap och kompetens vill jag vara med och bidra fortsatt framåt, säger Magdalena Bosson.

"Behållit kontakten"

Bosson är född och uppvuxen i Läckeby, men har jobbat i Stockholmsområdet i över 20 år. Andra tjänster som hon innehaft är trafikdirektör i Stockholms stad, vd för Familjebostäder, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm, kommundirektör i Huddinge och stadsdirektör i Stockholm. ’

– Under alla de år jag jobbat i Stockholm har jag behållit kontakten med länet och återvänt hem till fritidshuset i Timmernabben på helgerna, säger Magdalena Bosson.

Annons:

Lämnar posten efter åtta år

Det formella beslutet att anställa Bosson fattas vid regionstyrelsens möte den 4 februari.

– Det är med stor glädje vi kan meddela att Magdalena Bosson blir vår nya regiondirektör. Med sin breda erfarenhet kommer hon kunna ta vara på det goda arbete som bedrivs idag men också kunna driva utveckling fortsatt framåt, säger regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S).

Bosson efterträder Ingeborg Eriksson som slutar efter åtta år på posten.