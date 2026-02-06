Insamlingskväll för Gazas barn arrangeras i Vimmerby i helgen

Gruppen ”Vimmerby Ser Gazas Barn” arrangerar en insamlingskväll på söndag. Målet har höjts till 60 000 kronor. På bilden från vänster: Agneta Regell, Ing-Marie Fransson, Julia Karlsson, Anneli Karlsson, Annika Svarén och Irfan Dzinich. Foto: Privat

På söndag arrangerar gruppen ”Vimmerby Ser Gazas Barn” en insamlingskväll. Målet för kampanjen har nu höjts till 60 000 kronor.

Det blir en bred meny av aktiviteter i Kulturskolans teater med palestinskt fika, försäljning av hantverk, mingel och föreställning.

– Vi har inte haft någon föranmälan eller biljettförsäljning inför kvällen utan platser finns så länge stolarna räcker. Vi hoppas såklart på mycket folk samtidigt som det skulle vara jobbigt att behöva neka besökare att komma in, men då får vi anordna en liknande kväll längre fram! Jag hoppas på förståelse om det skulle ske, berättar Julia Karlsson som är en av initiativtagarna till insamlingen.

Höjt målet för insamlingen

Föreställningen innehåller både ljusa och allvarliga inslag. Det blir diktläsning, filminslag och livemusik av bland andra artisten AmenA.

– Det börjar 17.30 och kvällen fokuserar på och handlar om barnen i det krigshärjade Gaza men det är inte en föreställning för barn. Det är upp till varje förälder att ta ställning, då vissa delar av kvällen kan upplevas som starka och jobbiga. Det kommer vara tunga ämnen som tas upp och det blir en känslosam kväll.

Insamlingen har redan passerat 50 000.

– Det kommer att finnas möjlighet att bidra till vår insamling till UNICEF där vi i starten i höstas satte målet på 50 000 kronor. Det nådde vi nådde strax före årsskiftet och därför kommer vi nu att höja målet till 60 000. Vi hoppas såklart att alla, som har möjlighet, under kvällen vill bidra.

Insamlingen stängs den 17 februari.