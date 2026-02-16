Vård i hemmet och uppkopplade patienter – framtidens vård tar form i Kalmar

Lena Hallengren (S) och Mattias Adolfson (S) i ett showroom för hemmaboende patienter med e-hälsolösningar. Foto: Helena Erngård?

Kontrollrum på ett framtida sjukhus där övervakning av patienter med e-hälsolösningar sker. Foto: Helena Erngård

I del ett av vår artikelserie om digital vård berättade vi om hur AI kan skriva journalanteckningar. I den här andra delen visar vi hur e-hälsoteknik kan ge patienter större trygghet i hemmet och avlasta vårdpersonalen.

I framtiden kan patienter erbjudas helt andra möjligheter än i dag. På eHealth Arena vid Linnéuniversitetet visas hur digitala vårdlösningar och e-hälsa kan förändra både vårdflöden och patienternas vardag. Arenan fungerar både som showroom och testplats för framtidens vård, med fokus på konkret nytta för patienter och personal.

— Det vi ser framför oss kan lösa stora frågor inom vården, säger Johan Hallenborg, verksamhetschef för eHealth Arena.

Därför behövs e-hälsolösningar

Bakgrunden är tydlig. Den äldre befolkningen växer samtidigt som andelen yrkesverksamma minskar. I Kalmar län förstärks utmaningen av stora geografiska skillnader – Sveriges äldsta befolkning bor i Borgholms kommun – och av att länet omfattar omkring 16 000 öar, varav cirka 200 har permanent boende utan landförbindelse.

— Vi behöver hitta andra sätt att arbeta. Det vi kan göra på ett annat sätt, behöver vi också göra på ett annat sätt, säger Johan Hallenborg.

Vården behöver dessutom bli mer sammanhållen. Kalmar län har länge varit delaktigt i utvecklingen av journalsystemet Cosmic, som i dag är dominerande i Sverige. Regionens 12 kommuner har tillgång till systemet, vilket gör att vård och omsorg delar information på ett sätt som inte är självklart i övriga landet.

— Vi har ett väldigt bra utgångsläge och kan därför fokusera på ny utveckling och nya tjänster som förbättrar vården för patienterna, säger Johan Hallenborg.

Showroom för framtidens vård

På eHealth Arena möts vården och innovatörer för att utveckla lösningar som ska komma patienterna till del. Här finns tre olika showroom: ett för hemmaboende patienter med e-hälsolösningar, ett för vårdpersonalens gränssnitt med uppkopplade patienter i hemmet och ett som visar framtidens sjukhusavdelning innan patienten flyttas hem.

— Vi kommer behöva använda våra vårdplatser för rätt patienter. Tanken är att patienterna ska kunna flytta hem snabbare, med den utrustning som behövs, men fortfarande vara inskrivna i vården, säger Johan Hallenborg.

Parallellt finns en digital version av showroomet som visar olika vårdförlopp för olika patientgrupper.

”Det är dags att ta medicinen”

I ett av visningsrummen demonstreras hur tekniken kan öka tryggheten och samtidigt avlasta personalen. Sensorer för falldetektion använder infraröd teknik och radarvågor för att registrera rörelser. Vid ett fall skickas en notis direkt till vårdpersonalens mobil, med information om var i rummet händelsen inträffat.

Systemet är uppdelat i zoner, exempelvis vid sängen, och kan övervakas i realtid från vårdpersonalens övervakningsrum – ibland kallat ”flygtornet”.

Rummet visar också välfärdsteknik i vardagen. En medicinrobot påminner patienten när det är dags att ta sina läkemedel. Om medicinen inte tas går en notis till personalen. En kalenderklocka kompletterar genom att visa dagens aktiviteter och påminna om besök.

Enligt personalen på eHealth Arena kommer framtida AI-lösningar i allt högre grad kunna lära sig patientens rörelsemönster och upptäcka avvikelser tidigare.

I ett annat visningsrum demonstreras avancerad övervakning inom intensivvården. Systemen visar bland annat hur djupt en patient är sövd under operation, med målet att inte ge mer narkos än nödvändigt. Lungfunktion, hjärnvågor, syresättning och hjärtrytm följs kontinuerligt.

På vårdavdelningen visas även en smart sjukhussäng med madrass som kan väga patienten direkt i sängen och arbeta förebyggande mot trycksår.

Mer teknik kräver mer utbildning

Den ökande teknikanvändningen ställer nya krav på vårdpersonalen. Samtidigt måste systemen vara användarvänliga.

— När du utbildar dig till sjuksköterska ska tekniken vara en naturlig del, säger regionrådet Mattias Adolfson (S).

Han menar att tekniken också kan förändra yrkesrollerna i vården.

— Om den administrativa delen minskar kan personalen fokusera mer på patienten. Det kan göra yrket mer attraktivt, säger han.

Digitala ekosystem växer fram

Samtidigt pågår flera utvecklingsprojekt inom e-hälsa i regionen. Inom eHealth Arena byggs testbäddar där nya idéer kan provas i klinisk miljö. Ett exempel är en så kallad data factory, som ska göra avidentifierad hälsodata tillgänglig för forskare och företag som utvecklar nya lösningar.

eHealth Arena är en av fyra digitala innovationshubbar i Sverige med fokus på hälsodata, och i Kalmar finns flera mindre e-hälsobolag som ingår i ekosystemet.

Utvecklingen märks även i den patientnära vården. I framtiden kan fler patienter skickas hem med mobila enheter som mäter exempelvis EKG, syresättning och temperatur, med uppföljning på distans.

— Det här är en del av framtiden. Vi tar ett första steg nu genom upphandlad egenmonitorering, till exempel för hjärt- och diabetespatienter, säger Mattias Adolfson, socialdemokratiskt regionråd i Region Kalmar.

Är Kalmarborna redo?

Frågan är hur invånarna ställer sig till den nya tekniken.

— Vi blir piggare av att komma hem snabbare, och att kunna göra det med medicinsk övervakning låter smart. Om fem år tror jag att tekniken kommer kännas helt naturlig, säger toppolitikern Lena Hallengren (S).

Samtidigt finns farhågor, inte minst bland äldre, kring vård utan mänsklig kontakt – något som vi tidigare rapporterat om. Enligt företrädarna för eHealth Arena är tekniken dock tänkt som ett stöd.

Det mänskliga mötet kommer fortsatt vara centralt. Teknikens uppgift är att frigöra tid och minska onödig administration – inte att ersätta vårdpersonal.

