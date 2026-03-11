SJU UTKÖP PÅ ETT HALVÅR – HÄR ÄR HELA LISTAN

Sista veckan har Dagens Vimmerby berättat om två uppmärksammade utköp. Senaste halvåret har Vimmerby kommun köpt ut sju medarbetare och kostnaden landar på 3,5 miljoner.

Kommunens trafikingenjör köptes ut för tolv månadslöner. En lärare för 32. Dagens Vimmerbys avslöjanden under senaste veckan har skapat debatt, både i politiken och bland allmänheten.

När vi nu begär ut samtliga utköp – eller enskilda överenskommelser som det heter på kommunspråk – framgår det att kommunen gjort totalt tio stycken sedan september.

Här är hela listan:

Lärare, 32 månadslöner. Kommunens kostnad: 2 miljoner.

Trafikingenjör, 12 månadslöner. Kostnad: 640 000.

Kock, 3 månadslöner. Kostnad okänd.

Undersköterska, 6 månadslöner. Kostnad: 265 000.

Förskolelärare, 6 månadslöner. Kostnad: 250 000.

Vårdbiträde, 0 månadslöner. Kostnad: 0.

Stödbiträde, 6 månadslöner. Kostnad: 205 000.

Kostnaden har ökat markant

Den totala kostnaden för kommunen under det här halvåret blir 3,4 miljoner. I vår beräkning har vi inte tagit med kostnader för intjänade förmåner. Det som ingår är medarbetarnas lön, sociala avgifter samt specificerade kostnader för pension.

I oktober sammanfattade Dagens Vimmerby kommunens utköp under 2023, 2024 och stora delar av 2025. Den totala kostnaden under den perioden landade på 3,2 miljoner kronor, sparkade kommundirektören Carolina Leijonram exkluderad.

På drygt sex månader sedan dess har kommunen alltså haft högre kostnad för utköpen jämfört med nästan tre år.

Annons:

"Kan minska risken för processer"

Kommundirektören Ola Karlsson menar att de många fallen det senaste halvåret är en slump.

– Det är ovanligt att det är så många överenskommelser som sker på så kort period. Varje ärende är sin egen process, det finns ingen gemensam händelse som gör att det skett under samma period utan det är ett sammanträffande. Bakgrunden till de här överenskommelserna kan jag inte gå in på, det handlar om individuella processer där vi ibland kommer överens om att enskilda överenskommelser är bästa lösningen. Vårt fokus är att hantera det på så respektfullt sätt som vi kan, både för enskild medarbetare och verksamheten, säger han.

Ola Karlsson säger att utköpen är den bästa lösningen i vissa fall.

– Jag har förståelse för att man reagerar på summorna du nämner, jag har fullständig förståelse för det. Vi har ett ansvar att hantera personalfrågor på ett ansvarsfullt sätt och enskilda överenskommelser kan vara den bästa lösningen. Vilken summa det blir regleras av kollektivavtal och överenskommelser görs efter noggranna överväganden och följer de regler som finns. I många fall kan överenskommelser minska risken för processer som kan bli dyrare för kommunen, men vi är väldigt restriktiva med att använda de här lösningarna.

Ni har inte ändrat hållning kring nyttjandet av utköp?

– Det har vi inte gjort.

Har någon av de här medarbetarna misstänkts för brott?

– Jag kan inte gå in på detaljer.

Det är väl en övergripande fråga?

– Nej, det är en fråga om detaljer.

Vad tänker du om att summan för utköp stigit så kraftigt?

– Det är ett sammanträffande och de här processerna har sammanfallit. Det är ingen förändring i policy eller i arbetssätt.