BOMBEN: BOLAGSCHEFEN SPARKAS DIREKT

Turbulensen kring Västervik Miljö & Energi AB tätnar. Idag fick vd Torbjörn Svahn sparken – fyra dagar efter att ledningen i styrelsen byttes ut.

I torsdags blev Roger Axmon (M) och Tomas Kronståhl (S) ordförande respektive vice ordförande. Fyra dagar senare kickas alltså bolagets vd Torbjörn Svahn.

Ny tillförordnad VD blir Joakim Jansson, nuvarande räddnings- och säkerhetschef, och han kommer sitta på posten åtminstone året ut.

– Styrelsen har gjort en samlad bedömning av att bolaget behöver ett nytt ledarskap och tackar Torbjörn för sin tid. Nu är det viktigt att vi går vidare och finner gemensamma lösningar för samverkan inom kommunkoncernen med fullt fokus på verksamheten, medarbetarna och det uppdrag vi har gentemot våra kunder och kommuninvånare, säger Roger Axmon i ett pressmeddelande.

Kronståhl:

– Vårt fokus är att fortsätta bygga ett lösningsfokuserat samarbete mot gemensamma mål som stärker effektivitet, kvalitet och transparens både inom bolagen och tillsammans inom kommunkoncernen.

Bakgrunden till tvisten mellan bolaget och kommunledningen rör olika syn på en del avtal.

Styrelsen kommer att inleda arbetet med att rekrytera en ny VD. Svahn har en lång erfarenhet i energibranschen och rekryterades till VMEAB från samma tjänst i Vimmerby 2021.