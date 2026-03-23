ORDFÖRANDEN OM BESLUTET: ”INGET PERSONLIGT”

Det blåser rejält kring Västervik Miljö & Energi. Häromdagen avgick styrelsens ordförande och vice ordförande. I dag sparkades vd:n Torbjörn Svahn. – Ibland krävs det helt enkelt förändringar, säger den nye ordföranden Roger Axmon.

Torbjörn Svahn rekryterades som vd för Västervik Miljö & Energi AB från Vimmerby Energi & Miljö AB 2021, men hans tjänstgöring i Västervik blev inte mer än drygt fyra år lång. Framför allt blev den inte mer än fyra dagar lång efter det att bolaget tillsatte ny ordförande och vice ordförande i torsdags.

Röran i VMEAB började med att bolagets dåvarande vice ordförande, centerpartisten Fredrik Lindwall, för drygt två veckor sedan hoppade av sitt uppdrag i protest mot kommunledningen. Han menade bland annat att styrelsen för VMEAB pressades att bryta mot lagen.

Några dagar senare lämnade även ordförande Mats Hasselquist sitt uppdrag med omedelbar verkan.

I torsdags blev Roger Axmon (M) och Tomas Kronståhl (S) utsedda till ordförande respektive vice ordförande för VMEAB. I dag var de med att ge vd Torbjörn Svahn sparken.

”Behöver nytt ledarskap”

Som orsak till uppsägningen anges i ett pressmeddelande på måndagskvällen att ”styrelsen har gjort en samlad bedömning av att bolaget behöver ett nytt ledarskap”.

Men vad det betyder i praktiken är svårt att få reda på.

– Om ett bolag hamnar i denna typ av situation måste man ibland också titta på ledarskapet. Det är absolut inget personligt mot Torbjörn och jag har inget att säga om hans ledarskap. Vi anser helt enkelt att det nu krävs en nystart av bolaget, säger den nytillträdde ordföranden Roger Axmon

Varför kunde Svahn inte vara en del av den omstarten om ni nu inte har några invändningar mot hans ledarskap?

– Man kan helt enkelt hamna i att det krävs ett nytt ledarskap. Detta är som sagt inget personligt.

Hur stor påverkan har den senaste tidens kraftiga kritik från politiken haft på ert beslut?

– Det får stå för dem, det har jag inget att säga om. Nu gäller det för oss att få ordning på de frågor som ligger på bordet och få lugn och ro i bolaget.

Kritiken kom från politiken och du är politiskt tillsatt. Har du inget att säga om det?

– Jag är tillsatt som styrelseordförande i ett bolag och verkar enbart för bolagets bästa – det politiska får andra sköta. Att jag är politiskt tillsatt har ingenting med min roll i bolaget att göra.

Sedan ni tillsattes för dyra dagar sedan har ni konstaterat att ett vd-byte är nödvändigt. Berätta om hur ert jobb har bedrivits under dessa dagar och vad som har lett fram till beslutet.

– Ibland krävs det som sagt ett nytt ledarskap. Jag kan inte kommentera Torbjörns specifikt.

Ni skriver i pressmeddelandet att ”effektivitet, kvalitet och transparens måste stärkas”. Vad är det som har brustit hos Torbjörn där?

– Jag kan inte kommentera det mer än att det allmänt är de ledorden som måste gälla.

Förordnandet för Joakim (Johansson, nuvarande räddnings– och säkerhetschef) som tillförordnad vd för VEMAB gäller nu året ut. Hur ser tidsschemat ut för processen av rekrytering av ny vd?

– Det är svårt att säga nu, men vi kommer att dra i gång processen tämligen omgående.

Hur ser profilen ut för er kommande vd?

– Det kommer att bli en senare fråga.