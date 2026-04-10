Riksdagsledamoten från länet på plats i Ungern – ska granska valet

Riksdagsledamoten Marie Nicholson (M) från Kalmar är just nu på plats i Ungern för att granska helgens val. Foto: Privat

På söndag går Ungern till val, ett val som av många beskrivs som årets viktigaste i Europa. Åtta svenska riksdagsledamöter är på plats som valobservatörer. En av dem är tidigare Vimmerbypolitikern Marie Nicholson (M), numer bosatt i Kalmar.

Marie Nicholson befinner sig just nu i Ungern som en del av den svenska delegationen till OSSE:s parlamentariska församling, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Det är ett uppdrag hon har inom ramen för sitt arbete i riksdagen.

– Vi är åtta svenska riksdagsledamöter på plats, tillsammans med över 130 parlamentariker och tjänstemän från OSSE, berättar Nicholson.

Nicholson flög in sent på torsdagskvällen och stannar kvar tills OSSE har presenterat sin samlade rapport efter valet.

Granskar hur valet genomförs

– Vi är här i demokratins tjänst. Uppdraget är att granska hur valet genomförs och att bidra till en oberoende bedömning av om det lever upp till internationella principer om fria och rättvisa val. Det innebär att vi följer hela processen: att väljare kan rösta utan påtryckningar, att valhemligheten respekteras och att rösträkningen sker korrekt och transparent, förklarar hon.

Idag och imorgon sitter man i briefings med omfattande genomgångar av hur valsystemet fungerar och vilka frågor som är särskilt viktiga att följa.

– På själva valdagen observerar hundratals observatörer röstningen runt om i landet. Alla iakttagelser samlas in, analyseras och ligger till grund för den rapport som presenteras efter valet.

”Viktigt val för hela EU”

Marie Nicholson kommer att genomföra sin valobservation tillsammans med ett internationellt team i en mindre stad några timmar från Budapest.

– Även om jag naturligtvis har tankar och åsikter om valet så är min roll här en annan. Som observatör kommenterar jag inte politiska sakfrågor eller gör några förhandsbedömningar. Det här är ett viktigt val, inte bara för det ungerska folket utan för hela Europa och EU. Mitt uppdrag är att bidra till att det kan bedömas på sakliga och oberoende grunder, säger hon.