Centerpartiet har gjort sitt val – ”Inte gratis”

Fram tills idag har Centerpartiet varit öppet med att man ser två statsministerkandidater. Idag valde partiet sida. C går till val med Magdalena Andersson (S) som sin kandidat till den yttersta posten.

Efter intensiva diskussioner i partiet satte partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist ned foten idag.

– Ulf Kristersson har diskvalificerat sig som statsministerkandidat. Under våren har Ulf Kristersson och Simona Mohamsson låst sig allt hårdare till Sverigedemokraterna. De går till val på att ge Sverigedemokraterna många och tunga ministerposter, sa Thand Ringqvist på en pressträff enligt Aftonbladet.

"Ser stora, goda utsikter"

Centerns drömscenario i valet är att ingå i ett regeringsunderlag med S och MP. Partiet har tydligt sagt att man inte vill samarbete med Vänsterpartiet. På frågan om hur C ska få ihop den svåra ekvationen svarade partiledaren såhär till Aftonbladet:

– Genom att se till att Centerpartiet blir så pass stora att Vänsterpartiet inte behövs i en regeringskoalition såklart. Jag ser stora, goda utsikter för det därför att det är väldigt många även inom borgerligheten inte tycker att den högerkonservativa regeringen leder Sverige åt rätt håll och inte tycker att statsministern gör ett bra jobb och vill byta regering. Vill man vara säkra på att nästa regering inte träder åt vänster då kan man lägga sin röst på Centerpartiet.

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"En stark kraft i mitten"

Centerpartiet i länet hyllar beslutet.

– Vi står bakom partiledningens beslut och känner stor tilltro till den process som har lett fram hit. Centerpartiet ska även framöver vara en stark kraft i mitten av svensk politik, där sakfrågorna och människors vardag står i fokus, säger Christina Davidson, Centerpartiets distriktsordförande i Kalmar län.

På flera håll regionalt och kommunalt samarbetar C med Vänsterpartiet, bland annat i Region Kalmar. På nationell nivå tycks den lösningen helt utesluten.

– Vi ser därför positivt på partistyrelsens besked att verka för att Magdalena Andersson kan bilda regering. Centerpartiets stöd är dock inte gratis, det krävs att regeringen också levererar på en rad viktiga områden för att få vårt stöd. Med en stark centerpolitik kan vi bidra till att Sveriges politik utvecklas från mitten och skapa breda lösningar för framtiden, säger Davidson.

I samband med dagens besked levererade Centerpartiet även ett vallöfte om en satsning på 50 miljarder på välfärden på landsbygden.