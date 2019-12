Flera politiker lämnar fullmäktige

Kommunfullmäktige har drabbats av två nya avhopp. Det handlar om Curt Tyrberg (C) och Tino Åberg (KD).

De bådas entlediganden accepterades av fullmäktige under kvällen. Tyrberg har bred erfarenhet av kommunpolitik och har varit en av de ledande centerpartisterna under de senaste åren. Yxernkämpen Tino Åberg valdes in i fullmäktige 2018, men väljer alltså att lämna efter ett år.

Utöver avhoppen i fullmäktige så begärde även Ulf Svensson (C) att entledigas från uppdraget som revisor. Några ersättare är inte tillsatta ännu.

Däremot står det klart att Jens Stenman efterträder Johanna Cederstrand som ersättare i socialnämnden för Vänsterpartiet.