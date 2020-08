Regionen söker förslag – nu ska Matens hus bli verklighet

Kalmar län har en stor livsmedelsindustri. Nu vill regionen uppmärksamma det genom att bygga upp ett Matens Hus som man själv satsar 7,5 miljoner på under en fyraårsperiod. Steg ett är att utlysa en tävling för hur projektet ska utformas.

Matens Hus är tänkt att stärka livsmedelsindustrin i länet och få både invånare och gäster att uppmärksamma utbudet som finns i länet och då särskilt på Öland.

– Livsmedelsindustrin är en otroligt viktig del i länet och vi ligger i framkant. Vi har goda naturliga förutsättningar och det gäller att förädla detta längre upp i näringskedjan. Då får vi bästa utvecklingen och tillväxten, säger Peter Wretlund, ledamot i regionala utvecklingsnämnden. Hela syftet med Matens Hus är att ge människor förmånen att välja mat från Kalmar län, det ska vara från ax till limpa så att säga, säger regionrådet Peter Wretlund (S).

Får 75 000 vardera

Nu utlyser regionen en tävling där intresserade aktörer får lämna in sina förslag. Fem av dem får sedan 75 000 för att ta fram en genomförandeplan. När vinnaren sedan utses tilldelas ytterligare 500 000 och efter det stöttar regionen projektet med 7,5 miljoner mellan 2022-2026, vilket max får motsvara 50 procent av kostnaden för projektet.

Majoriteten med S, C och L röstade igenom förslaget under onsdagen. M och KD reserverade sig mot beslutet medan SD ville att projektet skulle byta namn, vilket avslogs.

– Vi går in i en väldigt spännande fas nu och är nyfikna på de förslag som kommer in. Jag hoppas på bra förslag, säger Karin Helmersson (C), ordförande i utvecklingsnämnden.