DV fyller 10! – Stor intervju med grundarna: ”Vi är ett garageband”

”Bloggen går i graven – välkommen till Dagens Vimmerby” skrev trion Jakob Karlsson, Simon Henriksson och Linus Johansson i ett sista inlägg på Vimmerbybloggen för exakt tio år sedan, den 28 augusti 2015. Bloggen, som knappt ett halvår tidigare startat som ett tidsfördriv för Jakob, nådde efter bara några månader tusentals läsare varje dag och blev startskottet som gjorde att trion vågade satsa på en helt ny typ av journalistik. – Vi ville verkligen nå ut och att alla skulle få läsa om Vimmerby, säger Jakob Karlsson, vd och ansvarig utgivare för Dagens Vimmerbys tidningar, om den vågade satsningen.

Tio år har gått sedan Dagens Vimmerby blev ett dagligt inslag i många Vimmerbybors vardag. För många är det idag en självklarhet att snabbt kunna ta del av vad som händer runt om i kommunen, men för tio år sedan såg medieutbudet helt annorlunda ut.

Då var det ett konkurrensfritt monopol där den som ville veta resultatet i en fotbollsmatch, eller vad som hänt under helgen vackert fick vänta tills måndagens papperstidning landade i brevlådan. När Jakob Karlsson, Simon Henriksson och Linus Johansson i augusti 2015 släppte nyheten att de skulle starta en ny, helt gratis, digital tidning togs det emot med blandade reaktioner.

Skulle det verkligen fungera, och hur skulle tre unga sportkillar kunna driva en hel tidning på egen hand? För att uppmärksamma tioårsjubileet har trion samlats för att prata om den där första tiden, och hur det egentligen gick till när Dagens Vimmerby såg till att det återigen blev konkurrens i tidningsbranschen i Vimmerby.

Startade som tidsfördriv – ”Tråkigt att bara spela hockey”

Att han inom några år skulle driva fyra digitala lokaltidningar i länet var knappast något som Jakob Karlsson hade en tanke på när han i mars 2015 startade Vimmerbybloggen. Jakob var då mitt uppe i hockeykarriären, men saknade att skriva om politiken hemma i Vimmerby.

– Det började med att jag fick kontrakt med Södertälje och flyttade härifrån. Jag tyckte det var tråkigt att bara spela hockey och ville ha något att göra vid sidan om, berättar Jakob som åren innan flytten arbetat som journalist på Vimmerby Tidning och där börjat intressera sig särskilt för att skriva om kommunpolitiken.

På bloggen skrev Jakob ungefär ett inlägg om dagen om något aktuellt i hemtrakterna. Bara en vecka efter att Vimmerbybloggen lanserats briserade en av årtiondets största nyheter i kommunen – majoritetens förslag om att lägga ned flera skolor och förskolor på landsbygden. I det enorma intresse och engagemang som föddes för frågan blev Vimmerbybloggen snabbt en plats dit kommuninvånarna vände sig för att först få veta vad som hände inom politiken. På kort tid fick bloggen över tusen läsare om dagen, och Jakob insåg att det fanns ett sug efter nyheter i Vimmerby.

”Trodde aldrig det skulle gå”

Under sitt tidigare arbete på Vimmerby Tidning hade Jakob arbetat tillsammans med Simon Henriksson och Linus Johansson. De trivdes bra ihop, och hade framför allt samma driv och sätt att se på arbetet. Jakob fick med sig Simon på idén om att starta en tidning, men Linus var lite mer svårövertalad.

– Jag trodde inte på det och sa att det aldrig skulle gå, skrattar Linus och fortsätter. Jag trodde nog att det var omöjligt att starta en sådan här produkt och få det att gå runt helt enkelt. Att något sådant här behövdes och skulle få läsning var jag helt med på, men att det skulle gå att leva på trodde jag inte, förklarar han, men berättar att han till slut ändå hakade på. Det fick bära eller brista.

Inget schema – alla jobbade hela tiden

Att revolutionera den lokala nyhetsbranschen med tre personer och ett startkapital på endast 50 000 kronor visade sig ändå möjligt, tack vare hårt arbete. De första åren minns trion dock som smått kaotiska. Jakob spelade då hockey i Malmö, men lade all tid utanför isen på Dagens Vimmerby. Linus och Simon fanns på plats i Vimmerby och arbetade hemifrån sina föräldrar, från parkbänkar och offentliga platser där de kunde ”låna” internet. Alla tre jobbade jämt.

– Vi gjorde allt, precis allt, själva. Med facit i hand så var vi korkade på den tiden. Ingen av oss var nog ledig en enda helg det första året. Ingen bokade in något annat, det var bara så det var, minns Linus.

Jakob håller med.

– Vi hade inget schema, utan alla bara körde. Bristen på struktur får jag ta på mig, men vi var taggade och engagerade.

Alla tre håller med om att det var en rolig tid, och att de behövde jobba hårt för att ha en chans.

– Jag slutade träna fotboll och flyttade hem till mamma för att klara mig på den lilla lönen, men i efterhand tror jag att vi behövde jobba så hårt för att bygga en publik som trodde på oss. Vi tävlade mot så många fler, vi var tre reportrar mot kanske tio, så vi var tvungna att jobba stenhårt, förklarar Simon.

Trots det tuffa läget kunde ändå både Simon och Linus få ut lön redan den första månaden, även om det inte var mycket pengar den första tiden. Många lokala företag trodde på idén och ville annonsera redan från början. Jakob hade hockeylönen att klara sig på, och tog inte ut någon lön från Dagens Vimmerby under de första åren.

”Tyckte nog jag var en riktig kuf”

För Jakobs del blev det många resor hem till Vimmerby i ilfart mellan träningspass i Malmö, och många tillfällen när klubbkamraterna nog undrade vad han höll på med.

– De tyckte nog mest att jag var en riktig kuf och undrade varför jag inte ville vara med och spela tv-spel, skrattar Jakob och berättar om en resa med Pantern till Österrike. Under den långa bussresan var det tjo och tjim i bussen och alla var taggade på en rolig resa tillsammans. Jakob såg mest en chans att hinna jobba i kapp och satt nästan hela den 20 timmar långa bussresan med datorn i knäet.

Linus skojar och säger att det väl i princip är likadant nu.

– Det är lite komiskt när man vet att du varit på Hovet och mött Djurgården med Krüger och kompani, och klockan 22.00 lägger du ändå ut en text om en match i division sex, skrattar Linus.

Ingen kunde någonting – fick lära sig allt

Den första tiden präglades av att behöva lära sig allt från att sälja annonser till att sköta ett företag och få rullande annonser att funka på webben.

– Vi kunde ingenting. Allt var nytt för oss. Ingen hade drivit företag, och ingen hade sålt så mycket som en glass tidigare, skrattar Jakob. Vi gjorde allt, precis allt, själva, men visste ingenting om någonting egentligen. Vi var ganska naiva, men man fick bara lära sig.

Idag har företaget vuxit till att innefatta fyra digitala webbtidningar – Dagens Vimmerby, Dagens Hultsfred, Dagens Västervik och Dagens Kalmar. Ett antal anställda har tillkommit, och Linus lämnade 2020 delägarskapet, men har funnits kvar på ett hörn och skrivit sportartiklar för tidningarna. Att det som började som en blogg på tio år utvecklats till vad det är idag är inte något som någon av grundarna kunde ana 2015.

– Jag vet inte alls vad jag tänkte då. Jag hade nog inga långsiktiga tankar eller planer alls. Vi bara körde och det ena har lett till det andra, förklarar Simon.

Jakob jämför Dagens Vimmerby med ett garageband.

– Vi är som ett garageband. Vi är några som blivit lite nördiga och hittat ett gemensamt intresse och tycker det är kul att driva det. Det är kärnan i DV.

Finns det något ni gjort under de här åren som ni är särskilt stolta över?

– Jag är nog mest bara glad över hur hög kvalitet och hög kvantitet som vi hållit i så många år. I stort sett varje dag i tio år så har det funnits något som varit intressant för de flesta Vimmerbybor. Så klart har vi gjort vissa mer avancerade grejer som varit bra, men det är ändå mängden och bredden som varit grejen för oss. Att vi har gjort små grejer också, så mycket vi hunnit och orkat. Vi har inte värderat det utan löst det om vi haft tid. På så sätt har vi alltid haft läsarna i centrum mycket mer än oss själva och företaget, menar Jakob.

Bredden återkommer alla tre till.

– Det händer ju att man får höra att vi bara vill ha en massa klick. Det vill vi så klart, för annars skulle vi inte kunna driva tidningen, men då ska man veta att det finns så otroligt mycket som vi har skrivit om som inte ger klick, men vi skriver om det ändå för att vi vill ha en bredd i det vi lyfter. Det är väldigt mycket man hade kunnat plocka bort om man bara jagade klick, säger Linus och Simon fyller i:

– Vi har ändå haft runt 15 artiklar om dagen i tio år som varit gratis för alla. Också långa, gedigna reportage och granskningar, och inget har varit låst någonsin. Det är tusentals sådana artiklar under tio års tid. Det är vi stolta över!

Har förändrat mediebevakningen i kommunen

Hur mediebevakningen i en liten kommun som Vimmerby förändrats till det bättre är också något som Dagens Vimmerby är stolta över, menar Jakob.

– Det är kul att se hur välbevakat Vimmerby är totalt sett, inte bara av oss, jämfört med till exempel Kinda som är lite av en medial härdsmälta. Så hade kanske Vimmerby sett ut idag om inte vi startat. Mediebevakningen har förändrats och förbättrats, och det syns tydligt vad konkurrens betyder. I de kommuner av samma storlek som inte har konkurrens är allt låst, och det finns jämförelsvis väldigt lite bevakning.

Att de lyckats rekrytera bra medarbetare och rätt personer är både något de är stolta över, och som haft del i succén, menar allihop.

– Rätt människor har varit en del i framgångsfaktorn. Det har vi haft flyt med. Alla har handplockats, och det är bra folk som brinner för att göra ett bra jobb. Det har också varit folk som har trivts med att jobba hos oss och med det upplägget vi har som inte är så uppstyrt. Vi har inte så mycket formella möten, det är ganska hög fart och man sköter sitt och sina grejer. Vi har verkligen medarbetare som har ett inre driv för lokala nyheter.

Finns det något ni ångrar att ni gjort under de här åren?

– I början var vi ganska naiva och dumma om man får säga så. Vi åkte på så sjukt mycket grejer och var iväg på bortamatcher långt borta flera gånger varje vecka. Vi åkte på allt! Även larm mitt i natten även om det så bara var en soteld. Med åren blev vi bättre på att prioritera, säger Linus.

En av företagets större satsningar är något som Jakob som vd ångrar.

– Jag ångrar att vi startade Dagens Kalmar, den sajten har absolut inte blivit som vi ville. Vi skulle fortsatt med mindre kommuner eller inte gjort något mer alls då. Det har gått väldigt dåligt och inte blivit så bra. En del grova misstag har vi gjort på vägen, så är det.

– Jag ångrar inte så mycket. Vi har jobbat sjukt mycket, men det har också varit sjukt roligt och tio år har gått så fort, säger Simon.

Ni har jobbat otroligt hårt under lång tid, och gör det fortfarande. Vad är det som motiverar er att fortsätta?

– Det är så kul att berätta om Vimmerby, och att folk blir engagerade. Det tycker jag är det absolut roligaste, säger Simon, och Jakob fyller i:

– Det finns en glädje i att varje dag berätta något som folk inte visste. Så enkelt är det nog ändå. Vi är tidningsmänniskor som tycker det är kul att hitta saker och skriva om det.

Slutligen – är det något ni vill hälsa till läsarna?

– Vi vill verkligen tacka alla läsare och annonsörer som varit med i alla år. Och tack till alla som hör av sig och tipsar, det är så värdefullt för oss. Nu går vi mot tio nya år!