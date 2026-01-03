Vilket gott nytt år för Målilla Bandy – körde över tabelltvåan

Leo Stolt var en av Målilla Bandys bästa spelare när laget tog en övertygande seger hemma under lördagen. Foto: Arkivbild

Målilla Bandy tog på lördagen en fin skalp i bandyettan. 6-2 slutade lördagens hemmamatch mot tabelltvåan Åby/Tjureda IF B efter att Erik Karlsson svarade för fyra mål.

Efter två raka förluster startade Målilla Bandy upp bandyåret 2026 på bästa sätt. Hemma på ett snösmyckat Venhagsvallen besegrade laget på lördagen tabelltvåan Åby/Tjureda IF B med komfortabla 6-2.

Det var en härlig start på matchen som grundlade segern. Redan efter en dryg minut spel gjorde Viktor Kinder 1-0 framspelad av Daniel Skog. Efter två mål av Erik Karlsson och en straffräddning av duktige Alfred Karlsson vid ställningen 1-0 hade laget ryckt åt sig en 3-0-ledning en halvtimme in i matchen, och det lyckades gästerna aldrig vända tillbaka.

I stället var det Målilla som gick ifrån till 6-0 i andra halvlek (två gånger Erik Karlson samt ett mål av Alexander Nelson). Åby/Tjureda tröstmålade sedan två gånger om i slutet av matchen.

Hyllar försvarsspelet

– Vi fortsatte spela lika bra i dag som vi gjorde senast mot Finspång. Jämfört med inledningen av säsongen har vi nu verkligen fått ihop vårt försvarsspel på ett annat sätt. Alla tar jobbet och vi bjuder inte alls på lika mycket som vi har gjort tidigare, säger ledaren Ove Nilsson.

– Vi fick en skön start på matchen och hade en tremålsledning i paus. Där sa vi bara till varandra att vi inte skulle släppa in dem i matchen, och alla behöll verkligen kylan och krigade för varandra, berömmer Ove Nilsson.

Bäst i Målilla var Leo Stolt, fyramålsskytten Erik Karlsson och målvakten Alfred Karlsson.

Noterbart är att Åby/Tjuredas A-lag i dag har hemmamatch mot Vänersborg i Elitserien, och därför kunde Målillas motståndare inte plocka med sig några spelare därifrån.