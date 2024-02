Succétävling för Vimmerby Bowlingklubb

Det blev ett nytt guld till Vimmerby Bowling i helgens bowlingtävling som ingår i parasporteventet Malmö Open. Niklas Johansson vann i klassen Ränna A och Emil Granström tog en fin tiondeplats i Herrar C.

I Niklas fall blev det en överlägsen seger på 672 poäng före Jacob Fredriksen från Haslev/Fakse handicap Idræt som fick 607. Det var en nöjd VBK-spelare som vår tidning möter i Vimmerby bowlinghall.

– Det var en bra tävling i Malmö. Jag har många medaljer därifrån. Ett brons, två silver och nu har jag tagit mitt femte guld i den tävlingen. Det var lite synd för vi skulle ha varit tre tävlande i min klass men en hade blivit sjuk. I klassen Ränna B var det många som tävlade, berättar Niklas.

Inför tävlingen hade han sett till att träna extra med två pass i veckan något som gav resultat och spädde på lyxproblemet – var ska medaljen få rum?

– Jag har sagt det förr på skoj att det börjar bli trångt i prisskåpet med alla pokaler och medaljer. Nu måste jag börja tänka på var saker ska få plats, svarar Niklas och visar upp guldmedaljen.

”Grymt nöjd under förutsättningarna”

Om det var glest i Ränna A var det istället en rejäl deltagarlista i klassen Herrar C som är tävlingens största klass.

– Jag kom tia av trettio tävlande. Jag är grymt nöjd under förutsättningarna. Jag spelade ett genrep här i hallen i torsdags inför Malmö och det kändes lovande. Det blev dock svårt. Man hade kort tid att spela in sig, bara två rutor, om man jämför med en SM-deltävling där man brukar få spela in sig fem till tio minuter, förklarar Emil Granström om sin insats.

– Alla som spelade hade det svårt och det blev få strikes. Det handlade om att klara av att slå spärrar istället, fortsätter han.

Hoppas på samarbete

HIS Solkusten Oskarshamn hade som vanligt många tävlande på plats i nästan alla klasser medan Emil och Niklas var de enda från VBK.

– En av tränarna från Oskarshamn pratade om att få igång ett samarbete mellan HIS Solstaden och klubbarna i Vimmerby och Västervik. Det är svårt för tävlande att själva åka iväg, boka hotell och så vidare. Om alla samarbetade skulle kanske fler från VBK kunna åka med på stortävlingar. Och så kunde man hjälpas åt med träningar och tävlingar. Kanske få igång parabowling i Hultsfred, jag tror de hade tävlade förr. Vi skulle kunna bjuda in till en tävling här. Flera lokala spelare skulle kunna vara med, det vore roligt, säger Niklas.

SM-kval i Jönköping

För de båda Vimmerbyspelarna drar det ihop sig till SM-tävlingar under våren. Kvaltävlingar för regionens bowlare ska spelas i Jönköping i april och förhoppningsvis blir det finalspel i Skövde i slutet av maj. För Emil är målet klart:

– Mitt personliga rekord på 881 poäng ska slås på tävlingen i Jönköping och så ska jag komma så högt upp som möjligt. Sedan ska det bli final i Skövde!

Stefan Härnström