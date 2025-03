Vimmerby drog längsta strået i superdramatiska derbyt mot Gamleby

Där imponerade dagens två bästa hemmaspelare, Daniel Stefansson och Axton Sandeberg, genom att båda skjuta 275. Lagets kägelpoäng i den inledande serien blev imponerande 1747 – dagens högsta.

I den andra serien dippade VBK med en kägelpoäng nästan 300 lägre än i den första serien, och man förlorade den med 4-0. Att Jonathan Widerström och Daniel Stefansson fixade oavgjort (360-360) på bord fyra skulle dock till slut visa sig bli ytterst viktigt.

Efter två jämna slutserier, som resulterade i varsitt 3-2-överläge, vann VBK nämligen matchen med 10-9. I den sista serien blev kampen på bord två avgörande, där Frida Sethsson och Isac Wall lyckades besegra gästernas Leo Eriksson och Axel Wilensjö med 472-451, samtidigt som 13-årige supertalangen Axton Sandberg också klev fram som matchhjälte – precis som han har gjort flera gånger tidigare den här säsongen.

"Inte slumpen som avgör"

– Matchen speglar hur det har känts hela säsongen, det händer mycket med banan på kort tid. Vi kommer ut superstarkt, och kanske straffar det oss lite i den andra serien. Det är lätt att det blir så när det går för enkelt i början – det blev lite nonchalant och det högg Gamleby på direkt. Vi hamnade på hälarna, blev osäkra och visste till slut inte om det var vår teknik eller banan det var fel på. Då smög det sig också in en osäkerhet som gjorde att vi även började spärra dåligt, säger VBK:s Frida Sethsson.

– I sådana lägen kan det gå utför ännu mer, men jag tycker verkligen vi kliver fram och bestämmer oss i den tredje och fjärde serien. De leder den tredje serien ganska stort halvvägs in i den, men vi får momentum när vi vänder på det under den andra halvan, och den känslan tar vi med oss in i den sista serien, som vi lyckas vinna.

Hur är känslan nu?

– Underbar. När det är så här jämnt är det små grejer som avgör, men jag tycker att vi gör en extremt bra laginsats. Vi har två segrar mot Gamleby i serien i år, och även om det har varit tajta matcher så är det inte slumpen som avgör när man vinner dubbelt. Sedan tycker ju ens Vimmerbyhjärta att det är ganska skönt att vi ligger några placeringar över dem i tabellen också, säger Frida Sethsson, som gav extra plus till Axton Sandberg, Daniel Stefansson, Isac Wall och Peter Thorstensson.

Innan eftermiddagens matcher i serien har spelats ligger VBK nu på fjärde plats med 22 poäng och Team Gamleby sjua med 18.