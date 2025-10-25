Vimmerby vände till ledning – tappade allt i sista serien

Vimmerby BK vände underläge till ledning i tredje serien och tappade allt i fjärde serien. – Vi fick lite mer energi efter tredje serien, men vi lyckades inte ta med oss det in i fjärde serien, säger Robin Stefansson.

Vimmerby BK fick en tung start på hemmamatchen mot Mini Arccus Club och var i underläge med 3–7 efter två spelade serier. I den tredje och näst sista serien svarade Vimmerby för en lysande insats och plockade samtliga fem poäng fram till ledning med 8–7.

– Vi gör en jävligt bra tredje serie när vi ligger under med 3–7 och lyckas vinna den med 5–0. Det var tajt i de sista rutorna och det var bara några käglor som vi tog ett par bord med, säger Robin Stefansson.

"Lite smått uppgiven"

De som trodde att det skulle ge Vimmerby energi och kraft till att vinna matchen visade sig ha fel. Mini Arccus Club gav igen, vann sista serien med 5–0 och matchen med 12–8.

– De börjar spela bra och vi får inte loss käglorna redigt. Det är många jämna bord, men vi står och missar istället för att täcka. Det är fyra nionderutor som vi står och missar när det är tio-15 poäng som står på spel på två bord. Vi täcker inte nionderutan på fyra gubbar. Vi tappar nästan 20 poäng per skalle och vi förlorar de två borden med 30 och 40 käglor, säger Robin Stefansson.

Vimmerby förlorade kägelpoängen med 6 651–6 938 och förlusten var extra tung med tanke på tappet i fjärde serien.

– Det är klart att det är surt och att man är lite smått uppgiven. De är ett riktigt bra lag och gör nästan 6 950 poäng. Vi fick lite mer energi efter tredje serien, men vi lyckades inte ta med oss det in i fjärde serien. Det är samtidigt starkt av oss att komma tillbaka i tredje serien när vi ligger under med 3–7.

Beröm delades ut till Isac Wall, Morgan Holmström och Axton Sandberg.