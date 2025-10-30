I dag bär det av: Vimmerbytalangen ställs mot Europaeliten på Irland

Jättetalangen från Vimmerby, Axton Sandberg, är uttagen i den utvecklingsgrupp som i dag reser till Dublin för att spela Junior Irish Open i bowlling. Foto: Privat

Som en av ett tiotal talanger är Vimmerby BK:s 13-årige superlöfte Axton Sandberg uttagen till förbundets utvecklingsgrupp. I dag börjar resan mot Dublin på Irland för Junior Irish Open där Axton kommer ställas mot Europas bästa unga bowlare. – Klart att det är lite nervöst men det ska bli jättekul, säger han.

Det var i början av juni som Axton Sandberg fick reda på att hans starka säsong (219,15 i snitt under säsongens 134 tävlingsserier) och imponerande utveckling de senaste åren lett till att han blivit uttagen till Småland/Blekinge Bowlingförbunds utvecklingsgrupp för kommande säsong.

Gruppen består av talanger från de båda landskapen som förbundet satsar extra på. Säsongen 2025/2026 kommer man bland annat ha ett antal samlingar med träningsläger och utvärderingar, men också åka på två juniortävlingar ute i Europa – en i Nederländerna i maj nästa år och en i Dublin, dit Axton är på väg i skrivande stund.

I dag samlas gänget, spelare och ledare, i Malmö och i morgon bitti lyfter planet från Kastrup med destination Irland och stortävlingen Junior Irish Open.

Europas bästa ungdomar

– Det är klart att det är lite nervöst, men det ska bli jättekul. För mig är det en stor grej – ett äventyr – och säkert också bra för min personliga utveckling, säger Axton.

– Det kommer vara full fart hela tiden. Tävlingen drar i gång fredag kväll, finalerna spelas på söndag och på måndag reser vi hem. Det blir mycket bowling, men vi kommer också få tid för att se stan och hitta på lite egna grejer under helgen, säger han.

Till tävlingen i Dublin kommer ett par hundra av Europas allra bästa ungdomar och juniorer för att göra upp om titeln.

”Väldigt tacksamma”

Peter Sandberg, pappa till Axton och även han duktig bowlare i Vimmerby BK, berättar om vad han tror att den här uttagningen kommer att betyda för sonen.

– Vi väldigt tacksamma och glada för att Axton får den här möjligheten. Det kommer vara otroligt givande för honom att få mäta sig med de allra bästa i hans egen ålder, säger han.

– Ett exempel är att det i princip bara är spelare med dubbelfattning som han ställs mot i helgen. Det gör att oljeprofilerna och banorna kommer bete sig helt annorlunda än när vi exempelvis tränar eller spela seriespel med Vimmerby, då det vanligtvis bara är äldre och enhandsfattade spelare på banorna. Det kräver att man måste fatta sina helt egna beslut, tro på dem och luta sig mot dem.