Axton tog hem hela turneringen i Dublin: "Läckert"

Axton Sandberg tog hem Junior Irish Open och firade med pizza. Foto: Privat

Axton Sandberg var iväg till Irlands huvudstad Dublin den här helgen. Det slutade med att Vimmerbytonåringen vann hela "Junior Irish Open" i klassen under 14 år. – Det var läckert, säger Axton nöjt.

Den starka förra säsongen och den imponerande utvecklingen de senaste åren har lett till att han blivit uttagen till Småland/Blekinge Bowlingförbunds utvecklingsgrupp för den här säsongen.

Gruppen består av talanger från de båda landskapen som förbundet satsar extra på. Dels handlar det om ett antal samlingar med träningsläger och utvärderingar, men också två juniortävlingar ute i Europa.

En i Nederländerna i maj nästa år och en i Dublin den här helgen.

Och det slutade i riktig succé för Vimmerbykillen Axton Sandberg, 13 år gammal.

Till tävlingen i Dublin på Irland, som går under namnet Junior Irish Open, var ett par hundra av Europas allra bästa ungdomar och juniorer på plats för att göra upp om titlarna. För Axton Sandberg gick det i hans klass, bland ett 30-tal andra, hela vägen till seger.

– Jo, det var riktigt gött. Läckert kan man säga, berättar Axton Sandberg sent på söndagskvällen.

"Oljan ville inte bete sig"

Men starten var sådär får man säga.

– Jag hade svårt att få ned käglorna. Oljan ville inte bete sig direkt, men jag hade svårt delvis. Andrastarten gick bättre. Jag hade en bättre gameplan då och hittade ett spel jag kunde spela och få lite poäng inför finalen.

De från början 30 spelarna blev 16 som tog sig vidare ytterligare ett steg.

– De där topp-16 spelade om att bli topp-4 och jag låg fyra och var 130 poäng bakom ettan.

Åt sig närmare och närmare

Poängen fick man med sig och när kvalet över tre serier spelades så slog Axton Sandberg 650 och tog sig upp till andraplatsen.

– Då var jag bara 17 poäng bakom. Sedan var det Round Robin och för varje vinst fick man 20 poäng extra.

Han började med att slå den som låg etta med 20 poäng och plockade därmed hela 40 poäng i den matchen.

– Sedan vann jag de två andra matcherna också.

Det gav honom segern i Junior Irish Open med hela 70 poäng.

– Det var skönt. Att vända sådär stora siffror var väldigt roligt.

Trodde du på det hela vägen?

– Både och. Ettan hade 220 i snitt ungefär, så jag var chockad att det gick så dåligt för honom i kvalet. Det gav mig en chans att slå 650 och få igen pinnarna inför finalen.

Åker hemåt i morgon

För vinsten belönades Axton Sandberg med medalj och boll.

– Jag tror att den här segern kan betyda ganska mycket för mig inför framtida tävlingar.

Hur har du firat det här?

– Det blev en mediumpizza på Dominos. Jag är rätt trött nu och vi åker hemåt i morgon förmiddag.