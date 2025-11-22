Tung lördag för Vimmerby BK slutade med två knappa förluster

Fredrikshof IF BK-Vimmerby BK 12-8 (4-1, 2-3, 2-3, 4-1)
Kägelpoäng: 6747-6630
Vimmerby BK: Isac Wall 893, Axton Sandberg 877, Peter Sandberg 860, Peter Thorstensson 845, Robin Stefansson 828, Morgan Holmström 820, Hampus Thorstensson 790, Ole Nijdam 543 (3), Johan Glimståhl 174 (1).
AIK BK F-Vimmerby BK 12-8 (4-1, 3-2, 1-4, 4-1)
Kägelpoäng: 6617-6475
Vimmerby BK: Peter Sandberg 950, Axton Sandberg 832, Peter Thorstensson 824, Isac Wall 817, Morgan Holmström 815, Hampus Thorstensson 790, Robin Stefansson 707, Johan Glimståhl 385 (2), Ole Nijdam 355 (2).