Tung lördag för Vimmerby BK slutade med två knappa förluster

Det blev en tung lördag med dubbla förluster för Vimmerby BK i bowlingettan. Två gånger 8-12 mot Fredrikshof och AIK, där båda matcherna avgjordes i den sista serien, blev resultat av fyra timmars bowlande i södra Stockholm.

Vimmerby BK spenderade lördagen på Bowl-O-Rama i Årsta söder om Stockholm.

Här mötte man Fredrikshofs IF vid lunchtid och AIK BK F på eftermiddagen, och båda matcherna var snarlika; VIBK var i underläge när halva matcherna var spelade, vann tredje serien men förlorade sedan den sista serien med 4-1 vid båda tillfällena.

Slutresultaten 12-8 och 12-8, och kägelpoängen var drygt 1 000 poäng lägre för Vimmerby i båda matcherna. Det räckte inte riktigt, med andra ord.

Siktade på dubbla segrar

– Även om vi hade siktet inställt på dubbla vinster och att få fira med en Piggelin på vägen hem så tycker jag ändå att vi överlag gör det bra. Vi hänger med fint i matcherna men måste jobba lite på det mentala, för bowla kan vi. Vi saknar lite momentum och självförtroende i de avgörande lägena för att kunna knyta ihop det helt, säger Peter Sandberg, som stod för dagens bästa slagning med sina 950 i eftermiddagens match mot AIK.

– Både Fredrikhof och AIK gör sina bästa matcher för säsongen och är lite hetare än oss i några slutrutor – då är det inte lätt att hitta in, utan det avgör matcherna. Jag tycker att 10-10 i båda kanske hade varit mer rättvisande

Utöver Peter Sandberg förtjänar även Isac Wall och Axton Sandberg beröm, inte minst för sina insatser i matchen mot Fredrikshof.

