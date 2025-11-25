Både Jesper och Robin vidare i VM – Jesper kvalade bäst av alla

Både Vimmerbys Jesper Svensson och Gamlebys Robin Ilhammar är bland de 32 spelare som är vidare i bowling-VM. Jesper kvalade bäst av samtliga 168 spelare. Foto: Svenska Bowlingförbundet

Under tisdagen drog VM i bowling i gång och av de spelare som är vidare från singelspelets kval är fyra svenskar. Vimmerbys Jesper Svensson var bäst av alla och Gamlebysonen Robin Ilhammar kvalade som 25:a.

Bowlingsstjärnan Jesper Svensson från Vimmerby fick en kalasstart när bowling-VM inleddes i Hongkong på tisdagen. 30-åringen var bäst av alla 168 spelare med ett snitt på otroliga 249,5. Samtliga Jespers sex serier var mellan 229 och 279, och totalt slog han 1497 i kägelpoäng. Med det var Jesper hela 42 poäng före kvaltvåan, Sydkoreas Baek Seung Min.

Även Robin Ilhammar från Gamleby tillhör de 32 spelare som gick vidare till singelspelets andra kvalrunda med matchspel Round Robin natten mot torsdag svensk tid. Ilhammar fick ihop 1333 poäng. Ytterligare två svenskar är vidare; Markus Jansson och James Blomgren.

– Sverige har med fyra spelare till den andra rundan och det var det bara Malaysia som lyckades med bland övriga länder så jag är supernöjd med dagen, säger förbundskaptenen Robert Andersson till Svenska Bowlingförbundets hemsida.