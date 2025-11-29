VBK tog revansch och vann stort: ”Spel mot ett mål”

Vimmerby BK gjorde vad de ville och vann med betryggande 17–3 mot Fredrikshof IF BK. Nu väntar ett längre uppehåll och VBK:s nästa match är 10 januari. – Det var spel mot ett mål, säger Frida Sethsson efter krossen.

Vimmerby BK förlorade med 8–12 borta mot Fredrikshof IF BK förra helgen och fick gruvlig revansch mot Stockholmslaget på hemmaplan i dag. VBK vann matchenn med förkrossande 17–3 efter att ha lett med 14–1 efter tre serier och kägelpoängen med 6 603–5 916.

– Vi vet sedan tidigare att de inte är bra på bortaplan och grejen är de inte får med sig alla spelare på bortaplan. Det var en missräkning att vi förlorade mot dem borta förra helgen. I dag gick allt enligt plan, säger Frida Sethsson.

Vimmerby BK gjorde inga som helst misstag och segern var lika självklar som slutresultatet kan göra sken av.

– Vi gör det bra och håller ihop det. När vi leder med 14–1 efter tre serier slår vi inte av på takten. Det är svårt när man leder med så mycket, men vi gör det bästa av situationen. Det är bra med differensen och det kan vara viktigt på våren, säger Sethsson.

Frida Sethsson är fortsatt skadad och kan vara tillbaka till matchen mot Varta BK efter jul och nyår.

– Jag ska till en ortoped på måndag. Det är ett inre ledband i foten som inte är bra och inte sitter ihop. Jag hoppas på operation och med operation hoppas rehaben gå fortare. Vardagen funkar, men jag har ont i foten.

Alla VBK-spelare erhöll beröm och gjorde en gedigen laginsats.