SVERIGE TILL VM-SEMI – HAR SÄKRAT ÄNNU EN MEDALJ

Sveriges 5-mannalag, med Vimmerbys Jesper Svensson (tvåa från vänster) och Gamlebys Robin Ilhammar (trea från vänster), är klart för VM-final.

Sveriges 5-mannalag på herrsidan, med Vimmerbys Jesper Svensson och Gamlebys Robin Ilhammar, är klart för bowlingens VM-semifinal och har därmed säkrat Sveriges fjärde medalj i mästerskapet i Hongkong.

Det hela började tidigt i morse svensk tid när laget avslutade kvalet starkt och blev tvåa med 1565 poäng efter sju serier. Man ska då veta att laget inledde svagt och bara låg på 16:e plats efter fyra serier, där de åtta första gick vidare till matchspelet. Endast Finland hade till slut mer poäng och tog hem kvalet på 1581 poäng.

– Det var kämpigt till en början, ja nästan hela passet. Men det var egentligen ingen panik någon gång och vi jobbade på. Den sista serien blev en fullträff och vi fick till det när det verkligen behövdes, sa Jesper Svensson till förbundets hemsida efter kvalet.

Dominerade särspelet

Och Sveriges framgång fortsatte sedan i matchspelet som avslutades strax efter lunchtid på onsdagen.

Sverige dominerade i särspelet där fyra lag spelade roll off om tre semifinalplatser på herrsidan. Blågult är därmed klart för VM-semifinal i 5-manna och de har säkrat Sveriges fjärde medalj i mästerskapet i Hongkong.

I semifinalen möter Sverige Sydkorea, medan Tyskland och Frankrike möts i den andra semin. Kvalsegraren Finland slutade bara sjua i matchspelet och är utslaget.