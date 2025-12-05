JUST NU: JESPER OCH ROBIN KLARA FÖR VM-FINAL

Sverige femmannalag med Vimmerbys Jesper Svensson (tvåa från vänster) och Gamlebys Robin Ilhammar (trea från vänster) är klart för VM-final för 5-mannalag.

Sverige, med Vimmerbys Jesper Svensson och Gamlebys Robin Ilhammar, är klart för VM-final i 5-manna. De vända i semifinalen mot Sydkorea och vann med 2-1. Nu väntar final mot Frankrike.

Sverige fick en tuff start på semifinalen och förlorade den första serien med 211-194, skriver förbundet på sin hemsida. Men likt flera gånger tidigare i mästerskapet i Hongkong så kom det blågula laget tillbaka starkt.

De höjde sig rejält i den andra serien och slog till med sju raka strike. Sverige tog hem serie två med 257-228, och en tredje och avgörande serie väntade i Queen Elizabeth Stadium.

I den första halvan av den avgörande serien ställde Sydkorea tre raka hål. Sverige höll ihop det fint utan att ha ett jättebra läge i spelet. De var steget före och James Blomgren säkrade segern för Sverige med en strike i första slaget i tionde rutan. Sverige vann den tredje serien med 202-186 och är klart för VM-final i lag. I finalen, som spelas i skrivande stund på fredagsmorgonen, möter man Frankrike.