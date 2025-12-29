Stjärnan från Vimmerby utsedd till årets bowlare i Sverige 2025

Världsstjärnan från Vimmerby, Jesper Svensson, har stått för ett antal fantastiska bedrifter under 2025. Tillsammans med kompisen James Blomgren utses han nu av Svenska Bowlingförbundet till årets bowlare på herrsidan.

Efter att de har turats om att bli årets bowlare de senaste åren så får Jesper Svensson och James Blomgren i år dela på utmärkelsen. För Vimmerbysonen Jesper Svensson är det sjätte gången som han utses till årets bowlare. Det var tio år sedan han fick utmärkelsen första gången.

– Det är hedrande att få utmärkelsen. Det är tuff konkurrens och många i svensk bowling som skördar framgångar så det är kul att mitt år har varit tillräckligt bra för att få priset, säger Jesper Svensson i ett pressmeddelande.

Jesper Svensson hade en fantastisk vår på PBA-touren med bland annat en majorseger i PBA Tournament of Champions. Som 20-åring 2016 blev Jesper den yngste spelaren någonsin att vinna Tournament of Champions. Nu, nio år senare, fick han lyfta pokalen för andra gången.

Som att vara 20 år igen

– Jag hade en såpass bra start på min tourkarriär och då får man ganska högt ställda förväntningar på sig. Det har väl varit några år där man har tagit sig till några stegfinaler men där man inte riktigt lyckats knyta ihop säcken. Så den här segern betydde väldigt mycket för mig och kanske mer än när jag vann tävlingen första gången. Då hade jag inga förväntningar på mig utan jag gick bara ut och körde, säger Jesper.

– Alla tourtävlingar är stentuffa men i just majortävlingar är det som att alla spelare blir ett par snäpp bättre. Men jag hade en bra känsla hela veckan vid Tournament of Champions och det var som att inget kunde stoppa mig. Det var lite som att jag var 20 år igen. Jättehärligt att det gick vägen och det kändes som en revansch efter flera förluster i TV-finaler de senaste åren. Det var väl det som krävdes för att få en riktig självförtroendeboost och jag kunde fortsätta rida på den vågen av det som återstod på toursäsongen.

Annons:

Två raka PBA-titlar

Jesper Svensson vann andra raka titeln på PBA-touren när han avslutade säsongen på bästa sätt med att ta hem PBA Playoffs.

Vid nyss avslutade VM i Hongkong vann Jesper Svensson guld med laget i All Events och tog silver i 5-manna.

– Det är lite blandade känslor kring VM. Jag är jättenöjd med lagets prestationer och stolt över att vi blev bästa nation. För egen del så tycker jag att jag spelar bra och gör allt jag kan för att prestera. Men det är saker bortom min kontroll som gör att det inte blir bättre än vad det blir. Den sista dagen var en berg-och-dalbana känslomässigt med först silvret i 5-manna men sedan gulden i All Events. Man tröttnar aldrig på att höra den svenska nationalsången och det var gott att den gick på repeat där. All Events-guldet i lag visar på att alla var väldigt stabila och hade en hög lägstanivå. Det kändes som att vi hade hugg på ännu fler medaljer, menar Jesper Svensson.

”Cirkeln sluts”

Den andre spelaren som tillsammans med Jesper får motta priset som årets bowlare 2025, James Blomgren, vann tre guld vid VM i Hongkong samt ett silver. En fantastisk avslutning på landslagskarriären då Blomgren efter mästerskapet meddelade att han nu tackar för sig i landslaget.

Svensson och James Blomgren debuterade i landslaget tillsammans vid VM 2013 i Las Vegas och Jesper Svensson menar att det nu är speciellt att få priset ihop med James.

– Det är kul att få dela utmärkelsen med James och det blir också lite som att cirkeln sluts nu när han väljer att tacka för sig i landslaget. James gör ännu ett fantastiskt mästerskap. Sedan VM 2021 så har det verkligen rasslat på med medaljer för honom och han har stått för otroliga prestationer. Tre guld och ett silver den här gången är mäkta imponerande. Hans landslagsresa har varit inspirerande och imponerande. Det känns vemodigt att det tar slut nu. Jag tror att han hade haft mycket mer att ge i ett svenskt landslag men jag respekterar beslutet. Det känns fint att han får avsluta på det här sättet och att han har fått ta det här beslutet på egen hand. Man får uppskatta de åren han har gjort för svensk bowling, säger Jesper Svensson.