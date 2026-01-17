Svidande lördag i Västervik för Vimmerby BK

Vimmerby BK åkte till Västervik med gott självförtroende efter derbyvinsten mot Varta förra helgen. Hemkomsten var förmodligen förknippad med en helt annan känsla efter dubbla förluster.

Först ut var jumbon Domino som bara hade spelat in fem poäng inför dagens match. Två välbehövliga pinnar kom in på kontot efter 12-8 mot Vimmerby. Bottenlaget chockade VBK med 5-0 i första serien och hade avgjort redan efter tre. I sista snyggade Vimmerby till siffrorna, men det spelade ju ingen roll. Domino vann med 12-8 (5-0, 2-3, 4-1, 1-4).

Poängen i Domino: Mikael Liljekvist 944, Lucas Eriksson 861, Curt Bontell 852, Lisa Lundman 834, Joackim Andersson 821, Peter Helge 811, Arne Lundman 792, Benjamin Larzon 363 (två serier) och Alexander Gustavsson 361 (två serier).

Vimmerby: Axton Sandberg 859, Frida Sethsson 802, Peter Sandberg 797, Isac Wall 781, Hampus Wolmeryd 780, Peter Svensson 777, Morgan Holmström 664, Johan Glimståhl 663 (tre serier) och Ole Nijdam 181 (en serie).

Glenn över 1 000 pinnar

Direkt efter nederlaget hade Vimmerby chans på revansch när Flax stod för motståndet. VBK hade chansen att skapa ett fint avstånd till det negativa kvalstrecket, men det brände man helt när Flax vann med 11-9 (1-4, 3-2, 4-1, 3-2) och nu skiljer det bara en poäng mellan lagen.

VBK hade 4-1 efter första serien, men sedan åt sig Flax om och förbi. Glenn Andersson levererade på topp för Flax med hela 1 012 poäng varav en 290-serie.

Övriga i Flax: Melker Hallman 949, Anton Brüggemann 902, Ringo Kåhlman 861, Fredrik Törngren 840, Lukas Lundman 815, Anders Hagman 784, Tommy Hagman 401 (två serier9, Martin Käll 359 (två serier).

Vimmerby: Axton Sandberg 972, Robin Stefansson 856, Peter Sandberg 850, Johan Glimståhl 839, Hampus Wolmeryd 827, Isac Wall 789, Frida Sethsson 671, Peter Svensson 639 (tre serier), Morgan Holmström 183 (en serie).

Sethsson gjorde comeback

Vimmerbys Frida Sethsson gjorde sin första match sedan 29 september. En fotskada har hållit henne borta från spel.

– Det var ohyggligt skönt att vara tillbaka, men jag gillar inte att förlora. Båda matcherna är tunga att förlora, vi är väldigt nära poäng i båda. Första släpper vi iväg dem till 5-0 i första, vi är lite tagna på sängen. Det handlade om att spärra och det gjorde vi inte. Ole kliver av med en knäskada och vi blir lite sargade av det. Domino bjuder in oss och hade vi spärrat lite bättre hade vi vunnit, säger hon.

Banprofilen ändrades sedan rejält till match nummer två.

– Man kan tro att det i samma bowlinghall ska vara likt, men det var en stor skillnad mot första matchen. Det var en strikekavalkad utan dess lika och där hänger vi inte med. När vi behöver sätta en dubbel blir det spärr och då har man tappat 20 poäng direkt.

Ni bjöd in både Flax och Domino i racet nu.

– Det får man säga och det var onödigt. Vi har tufft schema kvar och det var två dyra poäng till Flax tror jag.

Axton Sandberg stack ut i Vimmerby.