VBK illa ute efter dubbla förluster på bortaplan

Dubbla förluster på resande fot i dag. Det gör att Vimmerby BK befinner sig i ett prekärt läge i botten av division 1 med fyra matcher kvar att spela. – Känslan är att vi har hamnat i att rädslan att förlora är större än viljan att vinna, säger Frida Sethsson.

Vimmerby BK hade ingenting att sätta emot i dagens första match mot Motalalaget och serieledaren Team Baltzar BC på lördagsförmiddagen. VBK förlorade första serien med 2–3 och de tre efterföljande serierna med 1–4. Team Baltzar vann därmed matchen med klara 15–5 och kägelpoängen 6 694–6 246.

– De fick dra ifrån i varje serie och vi fick ikapp men aldrig om. Även om det står 7–3 så tycker jag inte att det representerar matchen. Det är något som gör att det rinner iväg, men jag vet inte varför. Det kändes som att vi var närmare än vad resultatet säger. Vi kommer nära och när vi ska komma om tappar vi, säger Frida Sethsson.

Illa ute i botten

VBK-spelarna åkte därefter vidare till Örebro för att möta mittenlaget BK Glam. VBK vann första serien med 4–1 och Glam replikerade med samma siffror i andra serien. Med en 3–2-seger i tredje serien kopplade Vimmerby greppet om matchen när de var i ledning med 8–7, men det räckte inte för att vinna matchen. Glam vann nämligen fjärde serien med 4–1, vilket skrev slutresultatet till 11–9.

– Vi gör en av säsongens bästa matcher som lag i Örebro. Det är jättejämnt och vi leder med 8–7 och många banpar är jämna. De gör sedan en ruskigt stark sista serie. Det är störigt att vi förlorar när vi skulle ha fått med oss åtminstone en pinne. Känslan är att vi har hamnat i att rädslan att förlora är större än viljan att vinna, säger Sethsson.

VBK är sista lag på säker mark i division 1-bowlingen och står på 13 poäng. Kvallagen Fredrikshof IF BK och BK Flax har 13 respektive tolv poäng och BK Domino på nedflyttningsplats har också tolv poäng. VBK är i ett bekymmersamt läge med fyra matcher kvar att spela.

– Övriga resultat gynnade inte oss i dag och det är tungt som fan. Vi har läge på en poäng i dag, men vi faller ur i sista serien. Vi vill undvika kval som är ett jäkla lotteri. Vi har två hemmamatcher kvar som vi ska vinna.