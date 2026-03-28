SM-GULD TILL ROBIN ILHAMMAR – "STOLT OCH LÄTTAD"

Gamlebysonen Robin Ilhammar kan nu titulera sig svensk mästare. Ilhammar storspelade i elit-SM-finalen i Umeå i går och vann finalen med 289-243. – Det är en dröm som går i uppfyllelse, säger han.

SM-finalspelet spelades genom en karusell – den spelare som hade lägst poäng efter varje serie åkte ur. Klubbkompisarna Pontus Andersson och Robin Ilhammar inledde med 246 poäng respektive 226 poäng och det var bara början på Clan-spelarnas dominans i finalspelet.

I semifinalen fick de sällskap av Erik Larsson som fick ihop 196 poäng i den första serien. Alvin Kvarnström slog 171 poäng och slutade på fjärde plats.

”Hade varit kul att göra 300”

Robin Ilhammar och Pontus Andersson växlade upp än mer i den andra serien. Ilhammar var ytterst nära en perfekt serie men lämnade en kägla kvar i sista slaget och fick ihop 299 poäng.

– Det hade varit kul att göra 300 på tv men det viktigaste för mig var att stanna i processen. Jag lägger inte så mycket fokus på själva resultatet utan det är endast slaget här och nu som jag kan påverka. Det har jag försökt ha med mig sedan jag tog steget till seniornivå förra säsongen, säger Robin Ilhammar till Svenska Bowlingförbundets hemsida.

Revansch från förra året

Strikarna fortsatte att dugga tätt i finalen och det var Robin Ilhammar som svarade för flest av dem även i finalen. Gamlebysonen imponerade stort och besegrade Pontus Andersson med 289-243 och tog hem SM-guldet.

– Jag är stolt och lättad. Det blev en väldigt bra final och det var kul att få möta Pontus, säger Ilhammar, som därmed fick revansch från förra årets finalförlust i elit-SM.

– Förra årets final fanns med där i bakhuvudet så det känns extra gott att kunna vinna nu. Det är något jag har jobbat hårt för, säger han.